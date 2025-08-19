El ‘9’ que gana partidos: Alonso Martínez y su temporada letal en la MLS

Alonso Martínez es el hombre de gol de New York City de la MLS con 13 anotaciones. (New York City/New York City)

Alonso Martínez no solo lleva un ritmo trepidante de anotaciones en la MLS. El artillero tiene 13 celebraciones con el New York City, sino que también ya tiene una marca que será difícil a otro jugador igualar: en su club, él es quien más goles claves ha anotado en una temporada.

Con el gol que Alonso aportó contra Nashville, el fin de semana, y el cual significó el 2 a 1 para los de la Gran Manzana, el jugador logró entregarle por sétimo partido los tres puntos a New York.

El jugador hizo esta marca también contra Kansas, Philadelphia, Toronto, Red Bulls, Orlando y FC Dallas.

De hecho, Martínez está muy cerca de conseguir la marca de goles que hizo la temporada pasada, cuando con New York marcó 17 tantos pero en toda la campaña. En la actualidad la MLS apenas lleva 29 fechas y le resta el cierre de la fase regular, esto quiere decir nueve cotejos, más las finales si termina de amarrar su boleto.

New York está en la octava posición de la Conferencia Este, con lo que está consiguiendo un puesto en la ronda siguiente.

En el equipo estadounidense, Alonso juega como un ‘9′ de área, pero con variantes que sus condiciones permiten hacer, como velocidad y potencia.

El ariete normalmente marca los pases a los espacios y se impone con su rapidez cuando disputa balones. Su último gol fue un fiel reflejo de la ventaja que saca por su potencia. El delantero tico recibió un centro en el área pequeña, pero arrancó una carrera corta desde el punto de penal y le ganó la posición a los defensores rivales para marcar.

El gran momento de Martínez lo pone como una de las principales cartas de la Selección de Costa Rica para el inicio eliminatorio. La Nacional se las verá con Nicaragua y Haití, el próximo 5 y 9 de setiembre en el comienzo de la tercera ronda que dará un boleto al Mundial 2026.