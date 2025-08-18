Así marcó Alonso Martínez para volver a ser figura en la MLS

Alonso Martínez, otra vez, fue figura en la MLS.
El costarricense le dio la victoria a New York City en el duelo contra Nashville.
Al final, el plantel del nacional le ganó 2 a 1 a los amarillos con una gran actuación del tico, quien cerró al segundo palo un centro para marcar su diana.
Con este gol, Martínez llegó a 13 celebraciones en la temporada.
El resultado deja al plantel de Alonso en la octava posición de la Conferencia Este con 41 unidades.
THE INFAMOUS MARTÍNEZ 🇨🇷 pic.twitter.com/5lKBDC2QlK— New York City FC (@newyorkcityfc) August 18, 2025