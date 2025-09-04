Puro Deporte

Técnico de Nicaragua tira fuego contra Costa Rica y parece que amenaza: ‘Nunca han tenido un rival como el nuestro’

El timonel de los pinoleros habló de derrotar a la escuadra nacional

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua, lanzó fuertes advertencias a la Selección de Costa Rica, de cara al compromiso del viernes en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NicaraguaMarco Antonio FigueroaSelección de Costa RicaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.