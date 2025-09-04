Técnico de Nicaragua tira fuego contra Costa Rica y parece que amenaza: ‘Nunca han tenido un rival como el nuestro’

Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua, lanzó fuertes advertencias a la Selección de Costa Rica, de cara al compromiso del viernes en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

El chileno, timonel del cuadro pinolero, aseguró que en nuestro país se habla de la cancha y se menciona que está en mal estado, pero para él son excusas en caso de que los nuestros sufran la derrota.

Figueroa dejó claro que conoce muy bien a la Tricolor y afirmó que no la van a dejar jugar.

“Tengo alguna referencia de todos los jugadores y le hemos dado seguimiento a la selección tica durante toda la Copa Oro y en los juegos de la eliminatoria, y no creo que jueguen distinto. No creo que no vaya a jugar Alonso Martínez con Manfred Ugalde adelante. No creo que venga un jugador distinto. A Costa Rica nunca le tocó un rival como el de mañana, independientemente de que jugaran ante Surinam y República Dominicana sin pasar susto. Costa Rica parte como favorita, es la verdad, pero el favoritismo se gana y ellos deben ganarse ese derecho”, dijo Figueroa en la conferencia de prensa previa al choque del viernes a las 8 p.m.

LEA MÁS: La camisa de Costa Rica pesa: Orlando Galo revela lo que significa defender la Tricolor

El timonel pinolero agregó que tiene algunas bajas, pero confía plenamente en los jugadores que van a entrar a la cancha y harán las cosas bien.

- ¿Qué piensa de lo que se menciona en Costa Rica, que la cancha no está en condiciones, que es un campo malo?

- Hay un dicho muy recurrente: el que no llora no mama. Esta cancha tiene certificación de FIFA. Hace un mes se extendió la certificación de FIFA y, si tuviera el grado de dificultad que dicen los ticos, la FIFA no daría la certificación. Conozco muy bien a Miguel Herrera de años y nos enfrentamos en la juventud; poner excusas de cancha no corresponde. Se nota que Costa Rica no fue a San Vicente y a Bahamas, donde Nicaragua sí fue sin quejarse. El partido es de profesionales y la cancha está apta. Aquí vino Jamaica y Trinidad y Tobago y no hubo quejas. Echarle la culpa a la cancha por lo que pueda pasar en el partido es una excusa.

- ¿Qué se puede esperar de Nicaragua?

- Quiero dejarles claro a todos los periodistas de Costa Rica —sobre todo a aquellos que creen saber de fútbol— porque tengo la posibilidad de ver el fútbol de Costa Rica, que el nivel de los clubes no es el de la selección, ni el de la selección es el de los clubes. No se van a topar con una selección lenta y queremos ganar. Costa Rica es favorita, es mundialista, pero en la cancha no pesa el nombre, pesan otras cosas, y vamos a revertir con nuestro fútbol y la presión de nuestra gente.

Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua, dijo que derrotarán a Costa Rica. (Facebook Federacion de Nicaragua/Facebook Federacion de Nicaragua)

- ¿El partido va a pasar más por lo físico o lo táctico?

- Nosotros sabemos que el partido se tiene que llevar al límite; no podemos darle opción de juego a los jugadores ticos. La gran mayoría son del extranjero, son como 15. Tal vez algunos no estén en países rimbombantes, pero están fuera. Y los que vienen de afuera tienen otro ritmo, eso nos pasa a nosotros. Puede que haya fricción por quitar la pelota y no vamos a dejar jugar a Costa Rica