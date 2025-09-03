La camisa de Costa Rica pesa: Orlando Galo revela lo que significa defender la Tricolor

La Selección de Costa Rica es favorita en el inicio de la tercera y última fase de la eliminatoria. Así lo respalda su trayectoria de seis mundiales, ante un rival que nunca ha asistido a una Copa del Mundo.

La Tricolor juega el viernes próximo de visita, a las 8 p.m., contra Nicaragua y, aunque sobre el papel los nuestros deberían arrancar con el pie derecho, en el camerino no se fían de la historia, sobre todo por el ambiente que les espera en el vecino país.

El cuerpo técnico del conjunto nacional ha hecho énfasis a los jugadores en que con solo la camiseta no se gana; deben darlo todo, matarse en la cancha, como dijo Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección Nacional.

Orlando Galo, volante de contención del cuadro nacional, resaltó la importancia de los compromisos eliminatorios.

“Estar enfocado en la Selección es importante y jugar la eliminatoria es fundamental para el país”, dijo Galo, quien consideró que está en buen nivel.

“Sin importar el momento en que uno se encuentre en el club, cuando uno llega a la Selección y se pone la camiseta, la batería se recarga al cien por ciento. Cuando viene a la Selección sabe que está para defender el escudo y la camiseta de su país”, resaltó Galo.

Galo agregó que se motiva en cada partido al salir a la cancha, cantar el himno y tener el respaldo de los aficionados.

Seleccionados sobre juego en Nicaragua

El volante añadió que más allá del adversario, se enfocan en hacer un buen trabajo.

“Debemos hacer lo nuestro y defender la camiseta de la mejor manera. Tenemos claro, porque así lo ha dicho el cuerpo técnico, que con la camiseta no vamos a ganar ningún partido. Para lograr el triunfo hay que poner mucho empeño, mucho trabajo, y lo hemos hecho durante los entrenamientos”, manifestó Galo.

Orlando añadió que han visto varios videos de Nicaragua, lo han estudiado y consideró que es un rival de cuidado, pero confiaron en que, sin dejar de luchar, podrán sumar la primera victoria.

Kenay Myrie fue otro de los jugadores que atendió a los medios de comunicación este miércoles, luego del entrenamiento del equipo.

“Siento que todo el equipo piensa que se nos vienen seis partidos muy importantes y tenemos que esforzarnos para poder estar en el Mundial”, dijo Myrie.

La Selección de Costa Rica ha cumplido con tres días de trabajo a doble sesión, en las instalaciones del Proyecto Gol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Kenay tiene el sueño de clasificar a la Copa del Mundo 2026 y lograr lo que su padre, Roy Myrie, no consiguió en su etapa como jugador.

“Queda esa espinita en mi familia, mi papá no pudo estar en un Mundial y quiero lograr eso. Lo que sigue es crecer, mejorar día con día, y en eso me enfoco en todos los entrenamientos”, expresó Myrie.

Kenay opinó de forma similar a Orlando Galo: sabe que todos quieren vencer a Costa Rica, pero señaló que deben luchar contra eso y redoblar esfuerzos.

“Sabemos que somos el equipo a vencer de todo Centroamérica y vamos a una cancha difícil, pero debemos ser fuertes de visita y de locales aún más. El viernes, el juego será en una cancha complicada, pero el grupo está muy unido, tenemos gente joven y otros con experiencia, y los capitanes han hecho énfasis en que debemos entregarnos en cada compromiso”, dijo Kenay.

Cuando dio a conocer la lista de los 23 convocados, Miguel Herrera manifestó que a los seleccionados les iba a insistir en que literalmente deben morir en la cancha.

“Vamos a salir a matarnos, no importa quién esté al frente; vamos a matarnos por conseguir el resultado, por los tres puntos. Debemos ser sólidos, ser un equipo agresivo al marcar y al atacar; un equipo con toda la determinación de buscar los tres puntos en todos los partidos”, indicó Miguel Herrera.