Puro Deporte

La camisa de Costa Rica pesa: Orlando Galo revela lo que significa defender la Tricolor

La Selección sale el jueves a Nicaragua, donde el viernes a las 8 p.m. enfrenta a los pinoleros

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica es favorita en el inicio de la tercera y última fase de la eliminatoria. Así lo respalda su trayectoria de seis mundiales, ante un rival que nunca ha asistido a una Copa del Mundo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaNicaraguaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.