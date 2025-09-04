Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera le responde a Marco Antonio Figueroa y lo manda a leerse el reglamento

Un día antes del partido eliminatorio, el técnico de Costa Rica Miguel ‘Piojo’ Herrera tuvo un cruce de declaraciones con Marco Antonio Figueroa de Nicaragua

Miguel el “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, atendió a los medios de comunicación previo al juego del viernes en Nicaragua. Como era de esperar, a Herrera le preguntaron por las declaraciones que dio el timonel de los pinoleros.








