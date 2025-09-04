Miguel ‘Piojo’ Herrera le responde a Marco Antonio Figueroa y lo manda a leerse el reglamento

Miguel el “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, atendió a los medios de comunicación previo al juego del viernes en Nicaragua. Como era de esperar, a Herrera le preguntaron por las declaraciones que dio el timonel de los pinoleros.

Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua, arremetió contra Keylor Navas, la Tricolor, el árbitro del encuentro y hasta contra la prensa tica.

Herrera buscó salir de forma elegante y no caer en el juego de palabras del “Fantasma”, como se le conoce a Figueroa, aunque sí lo envió a hacer algo que dejó mal parado al timonel de los pinoleros.

- ¿Qué piensa de todo lo que dijo el técnico de Nicaragua y, sobre todo, de lo expresado contra Keylor Navas?

- Si te metes en eso, la verdad es caer en el juego de ellos. Cuando hay un portero de esa talla, y él sabiendo que fue un gran futbolista en México, un gran contrincante —porque lo enfrenté varias veces—, es un tipo que hizo las cosas muy bien en México y me parece que está trabajando bien. Meterse en eso es buscar de dónde sacar que nos equivoquemos.

“Hablar de un tipo como Keylor es sacarse el sombrero, plantarse y hacer reverencia por lo que ha hecho en su carrera. Lo que digan o dejen de decir es para polémicas; no vas a comparar a ningún arquero de 18 o 30 años con lo que ha hecho Keylor, hasta que alguien haga lo que él hizo. Decía una persona a la que le aprendí muchas cosas: no te subas a un ring si no eres peso completo, porque si lo es, te va a partir la madre.

- ¿Qué piensa de que el técnico rival dijera que le preocupa mucho que el árbitro es mexicano y usted también es de este país?

- Ya no le puede pitar un italiano a Brasil. Un técnico extranjero en otras selecciones tendría que pedir que le pite un árbitro... no sé. Imagínate esas tonterías en las que vamos a estar pensando. La verdad, mandan un árbitro que es neutral, porque para un partido Costa Rica contra Nicaragua no es México o Chile, “Fantasma”. Viene un árbitro del área de Concacaf, que es completamente ajeno tanto a Costa Rica como a Nicaragua, así como en otros partidos son estadounidenses o trinitenses. Hay que decirle al “Fantasma” que esto es el área de Concacaf. No va a pitar un sudamericano porque no pertenece a esta confederación. Que lea el reglamento primero el señor.

- ¿Existe algo personal entre usted y él?, ¿en su época como futbolistas hubo alguna diferencia con él?

- No tengo idea, tendrían que preguntarle a él. ¿Alguno de ustedes me escuchó hablar de la cancha? No he dicho nada. Oigo lo que dicen los muchachos que ya la pisaron, que fueron los de la Liga, ellos hablaron de esa cancha, yo no hablé. Voy a ir a jugar a una cancha para hacer fútbol, y es igual para los dos equipos. No he escuchado la conferencia de Marco Antonio Figueroa ni la voy a escuchar. Siempre he tenido una buena relación con el “Fantasma”, siempre nos saludamos bien. Es buscar ese juego de palabras, tratar de meterse en la cabeza de los rivales, en lugar de concentrarse en lo que tenemos que hacer.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, le dijo al timonel de Nicaragua, que no se puede comparar a Keylor Navas con otros arqueros, hasta que hayan hecho lo que el tico hizo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Este juego de palabras, apelar Nicaragua al ambiente, a lo emotivo… desde su trinchera, cómo controlar todo esto antes del partido?

- Así se juegan las eliminatorias, no es algo diferente. Se ha entendido cómo se juega la eliminatoria en Centroamérica y en Sudamérica: es apostar a tu gente, a tu localía, a tratar de hacer valer tu cancha y muchas cosas más. Estamos preparados para todo eso. Estamos muy conscientes de cómo se juega; nosotros sí hemos jugado eliminatorias centroamericanas y sabemos perfectamente bien cómo se juegan aquí, cómo se utiliza la localía, y vamos preparados y conscientes de lo que vamos a recibir.