Puro Deporte

Costa Rica enfrentará tres estadios complicados en la eliminatoria: ¿podrá resistir la presión como visitante?

La escuadra nacional inicia las visitas en Nicaragua, sigue en octubre en Honduras y cierra en noviembre en Curazao

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

La eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 se convierte en una prueba suprema de fútbol y adaptación, donde cada visita será más que un partido: será una auténtica batalla para alcanzar el sueño mundialista.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaMundial 2026HondurasNicaragua
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.