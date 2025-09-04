Costa Rica enfrentará tres estadios complicados en la eliminatoria: ¿podrá resistir la presión como visitante?

La eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 se convierte en una prueba suprema de fútbol y adaptación, donde cada visita será más que un partido: será una auténtica batalla para alcanzar el sueño mundialista.

La Selección de Costa Rica se medirá a Nicaragua, Haití y Honduras en juegos de ida y vuelta, donde, sin duda, el mayor desafío para los nacionales es buscar la victoria en campo ajeno.

Costa Rica es favorita por historia —seis Mundiales disputados ante rivales menos acostumbrados a la máxima cita—, pero los tres escenarios le exigirán el máximo en cada aspecto del juego: desde la adaptación a superficies y climas hasta la fortaleza mental para resistir la presión local.

Cada campo tiene su dificultad. En Managua, la cancha es sintética, desgastada y de difícil adaptación para jugadores como los seleccionados ticos, que no la conocen.

En San Pedro Sula, la hostilidad histórica del Francisco Morazán espera a los nacionales y, en Willemstad, Curazao, podría ser donde haya menos dificultad, debido a que no se juega en Haití.

La selección haitiana presenta dificultades para jugar como local en su propia tierra, debido a problemas de inseguridad, violencia e incertidumbre política en el país caribeño.

El último partido internacional en tierra haitiana fue en 2021, cuando Haití y Canadá se enfrentaron por las eliminatorias para la Copa del Mundo 2022. Los canadienses ganaron el encuentro 1 - 0 en el estadio Sylvio Cator.

La primera visita

La Selección de Costa Rica abre la eliminatoria de visita el viernes próximo a las 8 p.m. en Managua, Nicaragua, en el Estadio Nacional de este país.

Estadio Nacional de Managua: presión local y césped sintético

Este recinto, moderno y con capacidad para cerca de 17 mil aficionados, suele vivir una atmósfera electrizante cuando la selección nicaragüense disputa partidos cruciales. La venta de boletos para el juego contra Costa Rica se agotó casi de inmediato, lo que augura tribunas intensas y una presión constante sobre los visitantes.

Este es el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, donde la Selección de Costa Rica abrirá la última parada de la eliminatoria mundialista. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Un factor de peso será la superficie de juego: el estadio cuenta con césped sintético certificado por la FIFA, pero que no siempre agrada a los futbolistas acostumbrados al césped natural. Para Costa Rica, adaptarse rápidamente será clave, pues la cancha puede modificar la velocidad de la pelota y exigir mayor esfuerzo físico en cada desplazamiento. Además, la confianza de los locales se multiplica y el rival busca hacer valer su localía, impulsado por miles de voces y una hinchada que, aunque menos hostil que otras aficiones de la región, no dejará de alentar.

La segunda salida de la Tricolor es el jueves 9 de octubre a Honduras.

Nuestro Estadio Francisco Morazán luce hermoso, gracias a la Gerencia de Deportes por el excelente mantenimiento. San Pedro Sula tiene los mejores escenarios para el fútbol 🐤 Publicado por Roberto Contreras en Domingo, 27 de abril de 2025

Estadio Francisco Morazán: tradición, hostilidad y clima impredecible

Con capacidad para 20 mil personas, el Estadio Francisco Morazán es uno de los más emblemáticos y tradicionales de Centroamérica. Su afición es reconocida por la intensidad, la pasión y el hostigamiento constante desde las gradas. Ganar en Honduras nunca ha sido fácil, menos aún cuando el clima puede jugar en contra: altas temperaturas y humedad sofocante suelen ser habituales en San Pedro Sula, afectando el rendimiento de los equipos visitantes.

Las dimensiones del Morazán son reglamentarias FIFA, pero la cercanía del público y la presión ambiental convierten cada partido en un duelo físico y mental. Los jugadores de Costa Rica saben que aquí la historia pesa, pero también lo hace la resistencia y el trabajo en equipo. El pasado muestra partidos intensos; un descuido puede ser fatal y un gol puede cambiar el rumbo de la eliminatoria en pocos segundos.

Estadio Francisco Morazán en Honduras, donde Costa Rica tendrá la segunda visita en la eliminatoria. (La Nacion/La Nacion)

Sin embargo, en las dos últimas presentaciones en el Morazán, Costa Rica salió bien librada con empates 1-1 y 0-0 en 2017 y 2004.

El jueves 13 de noviembre, la escuadra tica cierra las visitas en Curazao. Vea este video del estadio, producido por Roberto Contreras, periodista de Diario El Heraldo de Honduras, donde el viernes, los catrachos juegan de visita en este campo.

Estadio Ergilio Hato: carácter caribeño y adaptación cultural

El último desafío de este ciclo será en Willemstad, Curazao, donde la Tricolor visitará el Estadio Ergilio Hato. Este recinto, con capacidad para 15 mil aficionados, presenta un ambiente caribeño único, con clima cálido y humedad elevada, además de una atmósfera más relajada que en Centroamérica. El Ergilio Hato, de superficie sintética y buenas condiciones, se convirtió en la casa de Haití para la eliminatoria.