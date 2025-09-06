Miguel ‘Piojo’ Herrera da a conocer la alineación para enfrentar a Nicaragua

La Selección de Costa Rica inicia en Managua, Nicaragua, el camino rumbo al Mundial 2026.

Desde el Estadio Nacional de Managua, los nacionales, al mando de Miguel “Piojo” Herrera, arrancan la tercera y última fase de la ruta a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Con el equipo completo para encarar el compromiso, Herrera definió el once estelar para enfrentar a los nicaragüenses.

La Selección sale a la cancha con Keylor Navas, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Alexis Gamboa, Carlos Mora, Joseph Mora, Brandon Aguilera, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

¡Este es el Once Inicial escogido por el Profe Miguel Herrera para enfrentar a Nicaragua en este partido eliminatorio Mundialista! 🇨🇷



🆚 Nicaragua

⏰ 8pm

🏆 Eliminatoria Mundialista

📺 Repretel / Teletica #FCRF #LaSele pic.twitter.com/VxeuBbNH0Y — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) September 6, 2025

En la suplencia quedan Patrick Sequeira, Alexandre Lezcano, Santiago van der Putten, Sebastián Acuña, Alejandro Bran, Ariel Lassiter, Creichel Pérez, Kenneth Vargas, Andy Rojas, Kenay Myrie, Anthony Contreras y Julio Cascante.

La Tricolor integra el Grupo C, que, además, completan Nicaragua, Honduras y Haití. El primer lugar pasa directo al Mundial; dos de los tres segundos lugares jugarán el repechaje, que se disputará entre seis selecciones de todas las confederaciones, excepto Europa.

El siguiente encuentro de la Selección de Costa Rica, es el martes de la próxima semana a las 8 p.m. en casa, en el Estadio Nacional contra Haití.