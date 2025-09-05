Surinam baja de la nube a Panamá con resultado ‘rompe quinielas’ en eliminatoria

Un resultado de esos “rompe quinielas” se presentó en la puesta en marcha de la fase final de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

Posiblemente, la mayoría de pronósticos se alineaban en la dirección hacia un triunfo de Panamá en condición de visita ante Surinam.

Sin embargo, en la cancha pasó otra cosa: Surinam bajó de la nube a Panamá, en un partido que acabó 0-0, y en el que el representativo canalero imploraba que se acabara el juego, antes de que sucediera algo peor.

El duelo, jugado en el estadio Franklin Essed de Paramaribo, con cancha sintética, fue muy disputado y ambos onces tuvieron ocasiones de gol, incluidos varios lanzamientos a los postes.

Surinam y Panamá se repartieron un punto, en la primera fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. (Fepafut /Fepafut)

Con este resultado, Panamá y Surinam quedan con un punto en el grupo A, cuya primera fecha concluye con el duelo entre Guatemala y El Salvador, que será a las 8 p. m.

En esta fase final, el líder de cada uno de los tres grupos logrará el pase directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

El partido entre Surinam y Panamá fue complicado y a la vez muy entretenido, en el arranque de la fase final de la eliminatoria mundialista. (X de Fepafut/Fepafut)

Ya había advertido el seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, que el duelo ante Surinam iba a ser “difícil”.

El estratega canalero trató durante los últimos días de desprenderse del papel de favorito y de calmar a una afición a la que solo le vale el boleto para su segundo Mundial, tras disputar el de Rusia 2018.

El partido se desarrolló bajo el guión previsto, con un Panamá dueño del esférico y Surinam apostando al contragolpe, pero al primer cuarto de hora llegó un invitado inesperado, la lluvia, que convirtió el duelo en un reto físico.

Panamá tuvo mayor número de ocasiones para marcar, pero el arquero local, Etienne Vaessen, realizó dos grandes paradas. Además, el defensa Michael Murillo, del Marsella, y el delantero Ismael Díaz mandaron sendos balones al poste.

Surinam también pudo anotar al inicio del partido, pero falló el delantero Richonell Margaret en la definición.

En la segunda mitad, Surinán protagonizó varios contragolpes de peligro y Denzel Jubitana pudo anotar con un misil al larguero. Incluso en los minutos finales, el portero panameño, Orlando Mosquera, evitó que su equipo se fuera derrotado.

Alineación de Surinam

Etienne Vaessen - Liam Van Gelderen, Radinio Balker (Anfernee Dijksteel, 74), Leo Abena, Shaquille Pinas, Djevencio Van Der Kust - Dhoraso Klas (Dion Malone, 80), Kenneth Paal, Denzel Jubitana (Sheraldo Becker,64 )- Gyrano Kerk (Jaden Monthor, 81) y Richonell Margaret (Jean-Paul Boetius, 74). DT: Stanley Menzo.

Alineación de Panamá

Orlando Mosquera - Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez (Éric Davis, 82) - Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez (Édgar Bárcenas, 70), Christian Martínez (Carlos Harvey, 64) - Ismael Díaz y Cecilio Waterman (José Fajardo, 70). DT: Thomas Christiansen

Árbitro: Kwinsi Williams (Trinidad y Tobago).