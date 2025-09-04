Puro Deporte

Miguel Herrera ahora sí habló de la polémica cancha en Nicaragua

Es la primera vez que la Tricolor enfrenta a Nicaragua en una eliminatoria

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica viajó a Nicaragua para enfrentar el primer juego de la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El “Piojo” aprovechó para responderle al técnico rival.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miguel HerreraSelección de Costa RicaNicaraguaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.