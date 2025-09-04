Miguel Herrera ahora sí habló de la polémica cancha en Nicaragua

La Selección de Costa Rica viajó a Nicaragua para enfrentar el primer juego de la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El “Piojo” aprovechó para responderle al técnico rival.

El plantel salió en un vuelo chárter con destino directo a Managua, donde continuará la concentración de cara al encuentro de este viernes a las 8 p.m. en el Estadio Nacional de Managua, escenario que en los últimos días se convirtió en tema central del compromiso.

Desde Costa Rica se ha señalado que la cancha sintética no está en buen estado, que es dura y está desgastada. En cambio, en Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, técnico del conjunto pinolero, aseguró que esas son excusas y que el campo cuenta con certificación FIFA. Incluso recordó que ahí han jugado selecciones del área como Jamaica y Trinidad y Tobago, sin presentar quejas.

A Miguel Herrera le preguntaron en conferencia de prensa, antes del viaje del equipo, qué pensaba del terreno de juego.

“¿Alguno de ustedes me escuchó hablar de la cancha? No he dicho nada. Oigo lo que dicen los muchachos que ya la pisaron, que fueron los de la Liga, ellos hablaron de esa cancha, yo no hablé”, respondió el entrenador.

Hasta ahí todo marchaba bien con el “Piojo”, hasta que surgió otra consulta sobre el escenario donde se disputará el partido. Esta vez el timonel no se mordió la lengua y admitió que estaba en mal estado.

¿Por qué usted no usó la cancha sintética del Proyecto Gol para entrenar con el equipo?, le preguntaron.

“Es que nuestra cancha sintética no es tan mala como la de ellos, si no, sí hubiéramos entrenado ahí”, contestó Herrera, quien acompañó sus palabras con una gran sonrisa.

Herrera ni siquiera entrenará con el equipo en el Estadio Nacional de Nicaragua; únicamente harán una caminata y se presentarán el viernes para disputar el encuentro.

Al timonel le consultaron si no fue un error haber descartado realizar una práctica en el campo de juego de la selección rival.

“Pensamos trabajar y hacer un buen trabajo en nuestras canchas, prepararnos bien y después nada más ir a reconocer la cancha, pisarla. No es que no vayamos a verla, es solo ir a sentirla un poquito, no es que no vamos a hacer nada”, opinó el estratega, quien aseguró darle más importancia a lo que ocurra durante los 90 minutos.

“Necesitamos estar 100% para el partido. Ir a reconocerla hubiera implicado viajar más temprano o un día antes, ¿para qué tanta cosa? Sabemos que es un vuelo de ida y vuelta y que la cancha es para los 22 jugadores, haya cambios o no. Ellos determinarán si está mala o no, lo que sí debemos hacer es adaptarnos lo más rápido posible”, expresó Miguel Herrera.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dijo que no entrenaron en la cancha sintética del Proyecto Gol, porque no está tan mala como la del Estadio Nacional de Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para el timonel, lo fundamental es que la Tricolor haga bien su trabajo, ya que eso la llevará a lograr el triunfo en territorio nicaragüense.

“Estamos totalmente convencidos de lo que hacemos. Los muchachos lo hacen muy bien. Las fechas FIFA son cortas, pero venimos con el trabajo de la Copa Oro y de los partidos anteriores, y vamos con la idea clara de lograr el resultado”, señaló el “Piojo”.

Herrera anticipó que el partido será duro, de mucha lucha por la posesión del balón, por lo que pidió máxima entrega a sus futbolistas.

“Si no tenemos el balón, hay que entregarse por recuperarlo, y al tenerlo, todos debemos manejarlo de la mejor forma. Cuando lo tengamos, Keylor Navas se convierte en nuestro primer delantero. Debemos ir a hacer lo mismo que siempre hemos hecho”, comentó el seleccionador nacional.

Finalmente, Miguel Herrera sostuvo que Nicaragua apostará a hacerse fuerte en casa. Aseguró que Marco Antonio Figueroa ha trabajado bien con su grupo y que la ilusión por clasificar al Mundial está en ambos bandos.

“Tienen la ilusión de ir al Mundial, la misma que tenemos nosotros”, destacó el “Piojo”.