El polémico Chepe Bomba hace pedido imperdible a jugadores de Panamá en medio de su enojo (video)

Ese 0-0 entre Surinam y Panamá en la primera fecha de la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf no le gustó para nada al polémico periodista canalero José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba.

Si sale a hablar en los momentos de alegría, también lo hizo ante tremendo sinsabor y con un enojo visible.

Tras el partido que lo decepcionó, el comunicador colgó un video en sus redes sociales, donde expresó lo que siente para desahogarse, pero a la vez en el cierre hizo un pedido imperdible.

“106 puestos, Panamá está por encima de Surinam, tenemos todo a favor, Michael Amir Murillo, Carrasquilla el mejor de Concacaf y adivina: ¡Quedamos pidiendo la hora allá en Surinam! Casi en Brasil y en Venezuela, una combinación", mencionó Chepe Bomba.

Panamá no la pasó bien en el partido eliminatorio contra Surinam. (X de Fepafut/Fepafut)

Además, consideró que la actitud tiene que mejorarse de cara al juego del lunes si quieren ganarle a Guatemala y seguir soñando con la Copa del Mundo.

“La imagen es paupérrima señores. No sé si era la cancha, no sé si era miedo escénico, no sé si estaban ca..., pero señores, hay que sacar casta con vista al lunes, que Guatemala si le gana a El Salvador, se pone la cosa color de hormiga”, afirmó con molestia.

Pero a la vez, dentro del sinsabor, se siente optimista y cree en sus compatriotas. Y ante eso lanzó el pedido de cara al próximo encuentro.

“Hay que sacar esto adelante, yo confío en la Selección, pero le lleva 106 puestos a Surinam. Eres 30 y Surinam 136. Punto y pelota, mentira no es. ¡Por favor, muestren pelotas! Y saquen personalidad, y piensen lo que quieran”, expresó, antes de marcharse y concluir ese video tan peculiar.