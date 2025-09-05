Puro Deporte

El polémico Chepe Bomba hace pedido imperdible a jugadores de Panamá en medio de su enojo (video)

Chepe Bomba se mostró crítico y a la vez esperanzado luego del empate entre Surinam y Panamá, pero mejor vea todo lo que dijo

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Ese 0-0 entre Surinam y Panamá en la primera fecha de la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf no le gustó para nada al polémico periodista canalero José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba.








PanamáSurinamChepe BombaEliminatoria Mundialista
