¡Miss Universo 2025 suma tercera renuncia de un juez! Esto es lo que pasó

La edición número 74 del Miss Universo ha estado marcada por la polémica. Ahora se suma la tercer renuncia de un juez a pocas horas de la final.

En medio de la polémica que rodea a Miss Universo 2025, este miércoles 19 de noviembre se confirmó la tercera renuncia en el jurado oficial, intensificando las dudas sobre la transparencia del certamen que se celebrará este jueves 20 en Tailandia.

Se trata de la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, presidenta del comité de selección. Según medios internacionales, su decisión se debió a la acumulación de denuncias y controversias en el proceso de evaluación, sumadas a la salida de otros integrantes y al ambiente de desconfianza que prevalece en el evento.

La princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, presidenta del comité de selección, presentó su renuncia un día antes de la gala final del Miss Universo. (camillaofbourbon.com)

Esta dimisión se suma a la del exfutbolista francés Claude Makélélé, quien el 18 de noviembre anunció su retiro por motivos personales. Sin embargo, diversos medios vinculan su salida al clima de tensión generado por las acusaciones de fraude y la presión mediática sobre el panel.

El primero en abandonar el jurado fue Omar Harfouch, el 17 de noviembre. El artista señaló su inconformidad por la supuesta falta de transparencia y las irregularidades en la selección de las finalistas, y sostuvo en público que no podía avalar un proceso que consideró fraudulento y carente de integridad.

Estas renuncias consecutivas, registradas en apenas tres días, han marcado el contexto de la edición 2025, profundizando las dudas respecto a la legitimidad de Miss Universo este año.

Las salidas ocurren a pocas horas de la gala final, que se transmitirá en Costa Rica este jueves 20 de noviembre a las 7 p. m. por Canal ¡OPA!

Claude Makélélé se retiró del certamen Miss Universo alegando motivos personales. (Archivo. )

Otras polémicas en Miss Universo

La última renuncia se suma a otras polémicas que han marcado la jornada del certamen. Al menos cinco países, entre ellos Islandia y República Dominicana, retiraron a sus representantes alegando desacuerdos con la organización, razones personales y problemas de salud.

Por otra parte, Fátima Bosch, representante de México, fue insultada por un directivo de la organización tailandesa durante un evento previo, lo que provocó una disculpa pública de Miss Universo y desató protestas en redes sociales.

Por otro lado, un grupo de concursantes sufrió una intoxicación alimentaria que requirió atención médica, situación que también generó quejas. Además, Miss Chile difundió un video considerado polémico en redes sociales, lo que dio pie a críticas y debates sobre la imagen de las concursantes y de la organización.

Finalmente, Miss Nicaragua, Itza Castillo, ha aprovechado varias entrevistas para manifestar su inconformidad, señalando que los diseñadores de su país prefirieron apoyar a otras participantes en lugar de a ella.