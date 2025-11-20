Viva

¡Miss Universo 2025 suma tercera renuncia de un juez! Esto es lo que pasó

Las dimisiones se produjeron en tan solo tres días; este jueves tendrá lugar la final del certamen

Por Fátima Jiménez
Varias representantes no asistirán a Miss Universo 2025 por causas personales, conflictos legales o problemas con sus vuelos.
La edición número 74 del Miss Universo ha estado marcada por la polémica. Ahora se suma la tercer renuncia de un juez a pocas horas de la final. (FB/Miss Universe)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

