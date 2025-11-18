¡Más polémica en Miss Universo! Juez renuncia por supuesta falta de transparencia en selección de semifinalistas

El Miss Universo 2025, que será en Tailandia, ha estado marcado por la polémica.

El Miss Universo 2025 vuelve a estar envuelto en polémica, esta vez por la repentina renuncia del juez Omar Harfouch, quien denunció irregularidades en el proceso de selección de las semifinalistas.

A través de sus redes sociales, Harfouch aseguró que un “jurado improvisado” —que no forma parte del panel oficial de jueces— fue el encargado de elegir a las 30 semifinalistas entre las 136 concursantes que participan este año.

“Quiero expresar mi profunda confusión y consternación al enterarme, por redes sociales, de que se conformó un jurado improvisado para seleccionar a las 30 finalistas”, declaró el artista.

Según explicó, dicha deliberación se realizó sin la presencia de ninguno de los ocho jueces oficiales, entre los que él se encontraba.

“Los resultados de esa selección permanecen en secreto. Después de una conversación irrespetuosa con Raúl Racha, presidente de Miss Universo, sobre la falta de transparencia en el proceso de votación, decidí renunciar al jurado y rechazar mi participación en lo que considero una farsa”, añadió Harfouch.

El artista también informó que no presentará la música que había compuesto especialmente para el certamen.

Sí hubo una selección, pero de un programa independiente, dice organización

Ante las declaraciones, la organización de Miss Universo publicó un comunicado en el que negó categóricamente la existencia de un “jurado improvisado”. Explicó que lo ocurrido fue la selección del comité del Beyond the Crown Program, una iniciativa social independiente que promueve el liderazgo, el servicio comunitario, la educación, la salud, la inclusión y el apoyo a causas benéficas.

Según la organización, algunas candidatas fueron elegidas para integrar ese programa con base en la calidad y relevancia de sus proyectos sociales. Por tanto, la participación en Beyond the Crown no forma parte del concurso principal ni constituye un requisito obligatorio.

“Este programa opera completamente separado de la competencia de Miss Universo y del panel oficial de jurados”, subrayó la entidad.

La organización añadió: “El señor Omar, quien aceptó ser uno de los ocho jueces oficiales de Miss Universo, manifestó sentirse confundido. Sin embargo, no se creó ningún jurado improvisado ni se autorizó a ningún grupo externo para evaluar o seleccionar finalistas. Todas las evaluaciones siguen realizándose conforme a los criterios establecidos, de manera transparente y supervisada”, concluyó.

Otras polémicas

Esta polémica se suma a otras que han marcado la jornada del certamen. Al menos cinco países, entre ellos Islandia y República Dominicana, retiraron a sus representantes alegando desacuerdos con la organización, razones personales y problemas de salud.

Por otra parte Fátima Bosch, representante de México, fue insultada por un directivo de la organización tailandesa durante un evento previo, lo que provocó una disculpa pública de Miss Universo y desató protestas en redes sociales.

Por otro lado, un grupo de concursantes sufrió una intoxicación alimentaria que requirió atención médica, situación que también generó quejas. Además, Miss Chile difundió un video considerado polémico en redes sociales, lo que dio pie a críticas y debates sobre la imagen de las concursantes y de la organización.

Finalmente, Miss Nicaragua, Itza Castillo, ha aprovechado varias entrevistas para manifestar su inconformidad, señalando que los diseñadores de su país prefirieron apoyar a otras participantes en lugar de a ella.