Miss Universo 2025: Mahyla Roth es la más fotogénica del certamen, según votación del público

La costarricense superó a Filipinas, Bangladesh y México en la votación global y avanza con fuerza en las etapas finales del certamen internacional

Por Fiorella Montoya
Mahyla Roth en el Miss Universo 2025
Mahyla Roth ganó la categoría de Más fotogénica en Miss Universo 2025. (Instagram)







Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

