Miss Universo 2025: Mahyla Roth es la más fotogénica del certamen, según votación del público

Mahyla Roth ganó la categoría de Más fotogénica en Miss Universo 2025.

El Miss Universo 2025 entra en sus fases finales y Mahyla Roth conquista la atención mundial. En esta ocasión, la costarricense ganó una de las categorías. De confirmarse, la hazaña recordaría lo que hizo Maribel Guardia en 1978.

Las votaciones en la aplicación cerraron a las 11 a. m. (hora de Costa Rica) de este 19 de noviembre. Las categorías en disputa fueron Más fotogénica, Elección del público, Miss simpatía, Mejor piel, Aura del día, Mejor vestido de noche y Mejor traje típico.

La candidata de Costa Rica, Mahyla Roth, ganó la categoría de Más fotogénica. Superó a Filipinas, Bangladesh, México y Cabo Verde.

Mahyla Roth de 26 años superó a Filipinas, Bangladesh y México en la votación global y avanza con fuerza en las etapas finales del certamen internacional. (Instagram)

La representante costarricense obtuvo 114.801 votos. Filipinas sumó 82.638, Bangladesh alcanzó 61.406 y México llegó a 37.383.

Roth quedó en segundo lugar en la categoría Aura del día por debajo de Vietnam y es la única latina en dejarse alguna categoría. Las votaciones que siguen abiertas son Mejor traje nacional y Mejor vestido de noche.

La elección no define a la ganadora absoluta de estas categorías. Sin embargo, orienta a los jueces sobre la popularidad y el apoyo del público.

De conseguir este reconocimiento en la gala de Miss Universo 2025, Roth repetiría lo logrado por Maribel Guardia, quien en 1978, en México, fue declarada Miss Fotogénica.