Miss Universo 2025: Así fueron los trajes nacionales de Centroamérica

Este miércoles 19 de noviembre se realizó la gala de traje nacional del Miss Universo 2025. En sus diseños, las candidatas quisieron reflejar la cultura de sus respectivos países y las reinas centroamericanas no fueron la excepción.

Mahyla Roth, representante de Costa Rica, desfiló con un traje inspirado en la máscara boruca. Esta pieza mostró símbolos sagrados de protección e identidad. La confeccionó el pueblo indígena Boruca mediante técnicas artesanales.

Así fue la pasarela en traje nacional de Mahyla Roth en el Miss Universo

Raschel Paz Archila, Miss Universo Guatemala, lució un diseño inspirado en la ciudad de Xela. El traje incluyó detalles que representan la herencia y los símbolos de la región. Reflejó la sabiduría ancestral que define esa zona del país.

Raschel Paz Archila, de Guatemala, desfiló con un diseño basado en la ciudad de Xela. (Instagram/Instagram)

Alejandra Fuentes, candidata de Honduras, presentó un traje en honor a las palillonas. Estas artistas hondureñas realizan malabares con bastones al ritmo de bandas de música. El traje se creó para un desfile que buscó resaltar esta tradición.

Alejandra Fuentes, de Honduras, rindió homenaje a las palillonas, artistas que realizan malabares con bastones y que forman parte del folclor hondureño. (Instagram/Instagram)

Itza Castillo, representante de Nicaragua, lució un traje que evocó al ave nacional de ese país, el guardabarranco. El diseño reflejó la esencia vibrante de una nación que canta su identidad con orgullo. La propuesta personificó la figura del ave y el espíritu del país.

Itza Castillo, de Nicaragua, evocó al ave nacional de su país: el guardabarranco. (Instagram/Instagram)

Giulia Zanoni, Miss El Salvador, desfiló con un traje inspirado en la época colonial y que se utilizaba en regiones volcánicas. El color blanco del vestido simboliza una nación que avanza en paz. La estampa mostró un diseño clásico y delicado.

Giulia Zanoni, de El Salvador, llevó un vestido inspirado en la época colonial y que se usaba en zonas volcánicas. (Instagram/Instagram)

Bella Zabaneh, delegada de Belice, llevó un traje inspirado en el tucán. Este símbolo nacional refleja fuerza e identidad. La propuesta destacó el espíritu de un país pequeño que proyecta determinación desde su cultura.

Bella Zabaneh, de Belice, en el momento en que mostraba al mundo su traje, inspirado en el tucán. (Instagram/Instagram)

Mirna Caballini, de Panamá, lució un diseño que canalizó la historia precolombina de ese país. El traje rindió homenaje a la tradición orfebre de Gran Coclé y Veraguas. Los patrones geométricos evocaron la cerámica antigua y celebraron la riqueza arqueológica del país.

Mirna Caballini, de Panamá, destacó con patrones que evocan la cerámica y el arte precolombino. (Instagram/Instagram)

Las centroamericanas buscan una segunda corona luego de que Sheynnis Palacios se luciera en la edición del 2023.