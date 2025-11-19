Viva

Miss Universo 2025: Así fueron los trajes nacionales de Centroamérica

Las representantes de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice y Panamá destacaron en la gala de traje nacional con diseños basados en su cultura, su historia y sus raíces

Por Fiorella Montoya

Este miércoles 19 de noviembre se realizó la gala de traje nacional del Miss Universo 2025. En sus diseños, las candidatas quisieron reflejar la cultura de sus respectivos países y las reinas centroamericanas no fueron la excepción.








Fiorella Montoya

