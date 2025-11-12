Viva

Centroamérica quiere otra corona en el Miss Universo 2025: Vea a sus bellas candidatas

Los países centroamericanos tienen misses que van desde los 21 hasta los 31 años. Sheynnis Palacios marcó la historia del Miss Universo en 2023 y todas desean replicar la hazaña

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Siete mujeres centroamericanas participarán en Miss Universo 2025 en Tailandia, incluida Mahyla Roth por Costa Rica.
Mahyla Roth representa a Costa Rica en el Miss Universo 2025. Ella y las reinas de Centroamérica compiten en Tailandia por traer de nuevo la corona a la región. (IG @mirnacaballini/Archivo/IG @alejandrafuentesi/IG @mirnacaballini/Archivo/IG @alejandrafuentesi)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo 2025Mahyla Roth
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.