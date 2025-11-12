Centroamérica quiere otra corona en el Miss Universo 2025: Vea a sus bellas candidatas

Mahyla Roth representa a Costa Rica en el Miss Universo 2025. Ella y las reinas de Centroamérica compiten en Tailandia por traer de nuevo la corona a la región.

El certamen Miss Universo 2025 avanza con fuerza y las representantes centroamericanas buscan destacar para lograr una segunda corona para la región, luego del sonado triunfo de Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua 2023.

En esta edición, las representantes de los siete países emprendieron un largo viaje hasta Tailandia para luchar por la corona el 20 de noviembre, en la gala final que se efectuará a las 7 p. m., hora de Costa Rica.

Mahyla Roth, representante de Costa Rica, se une a Raschel Paz Archila, de Guatemala; Alejandra Fuentes, de Honduras; Itza Castillo, de Nicaragua; Giulia Zanoni, de El Salvador; Bella Zabaneh, de Belice; y Mirna Caballini, de Panamá.

Durante los días previos a la competencia, las siete misses participaron en actividades sociales y eventos de gala. Han lucido atuendos coloridos y elegantes, y disfrutaron desde cenas formales hasta clases de kickboxing en medio del intenso programa de actividades.

LEA MÁS: ¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Estos son los horarios y transmisiones

A una semana para la gran final, las candidatas centroamericanas se preparan desde ya para los eventos previos, que incluyen la presentación del traje nacional y la gala preliminar del 19 de noviembre.

Mahyla Roth tiene 26 años, es la Miss Universe Costa Rica 2025 y domina tres idiomas (español, inglés y suizo-alemán). (Cortesía Miss Universo/Cortesía Miss Universo)

Raschel Paz Archila, Miss Universe Guatemala, tiene 24 años y en oriunda de la capital chapina. (Cortesía Miss Universo/Cortesía Miss Universo)

Mirna Caballini es la representante de Panamá. Su elección se dio después de la destitución de la ganadora original, debido a un incumplimiento contractual. (Cortesía Miss Universo/Cortesía Miss Universo)

Mayra Alejandra Fuentes tiene 31 años y es originaria de Olancho, Honduras. (Instagram /Instagram)

Itza Castillo fue coronada Miss Universe Nicaragua 2025. Su elección se hizo efectiva en una gala histórica porque se efectuó en el exilio (Miami, EE.UU.), dado el contexto político del país. (Cortesía Miss Universo/Cortesía Miss Universo)

Giulia Zanoni, Miss Universe El Salvador, tiene 20 años y participó en el Miss Grand 2024. (Cortesía Miss Universo/Cortesía Miss Universo)