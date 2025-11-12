Centroamérica quiere otra corona en el Miss Universo 2025: Vea a sus bellas candidatas

El certamen Miss Universo 2025 avanza con fuerza y las representantes centroamericanas buscan destacar para lograr una segunda corona para la región, luego del sonado triunfo de Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua 2023.
En esta edición, las representantes de los siete países emprendieron un largo viaje hasta Tailandia para luchar por la corona el 20 de noviembre, en la gala final que se efectuará a las 7 p. m., hora de Costa Rica.
Mahyla Roth, representante de Costa Rica, se une a Raschel Paz Archila, de Guatemala; Alejandra Fuentes, de Honduras; Itza Castillo, de Nicaragua; Giulia Zanoni, de El Salvador; Bella Zabaneh, de Belice; y Mirna Caballini, de Panamá.
Durante los días previos a la competencia, las siete misses participaron en actividades sociales y eventos de gala. Han lucido atuendos coloridos y elegantes, y disfrutaron desde cenas formales hasta clases de kickboxing en medio del intenso programa de actividades.
A una semana para la gran final, las candidatas centroamericanas se preparan desde ya para los eventos previos, que incluyen la presentación del traje nacional y la gala preliminar del 19 de noviembre.