¿Mahyla Roth hará historia en Miss Universo 2025? Estas son sus ventajas y desventajas, según expertos

Mahyla Roth, representante de Costa Rica en Miss Universo 2025, ha tenido un destacado desempeño en las jornadas previas en Tailandia.

Sin necesidad de autobombo, Mahyla Roth ha puesto a soñar a muchos con que hará historia este 20 de noviembre y escribirá el nombre de Costa Rica con letras doradas en lo más alto del Miss Universo 2025.

A pocas horas de la gala final, que se efectuará este jueves 20 de noviembre, a las 7 p. m. (hora de Costa Rica), un cúmulo de elogios de la prensa internacional y figuras de peso en el mundo de la belleza, incluyendo el voto del público global como la más fotogénica del certamen, ilusionan al país como pocas veces.

Pero, ¿la tica es realmente una candidata seria a la corona del Miss Universo? ¿Le alcanzará para deslumbrar entre los tops principales o será que nos cegamos con un brillo de lentejuelas patriota?

Como siempre, todo estará por verse. Sin embargo, en La Nación acudimos a la mirada de los expertos, a esos que se han labrado un ojo clínico a punta de seguir minuciosamente este mundo de pasarelas, peinados y vestidos, en el que también pesa el poder, la historia y hasta el juego de ajedrez de cada candidata.

Mahyla Roth deslumbró en su pasarela de traje de baño

De este modo, tres especialistas aterrizan las expectativas en argumentos y aclaran con detalle qué puntos le juegan a favor y en contra a Mahyla Roth, en su camino a la corona del Miss Universo 2025.

Mahyla Roth, ‘el rostro más bello del certamen’

Basilio Quesada, director de certámenes de belleza en Costa Rica y reconocido missólogo, no tiene dudas de que Roth merece estar en un top cinco. Quesada asegura que la costarricense tiene el “paquete completo” de cualidades para resaltar.

“Sin nacionalismos, yo la veo en un top cinco. Empezando por lo superficial: su belleza. Es innegable que su rostro es uno de los más bellos, si no el más bello del certamen. Luego tiene mucho carisma, personalidad y seguridad”, comentó.

Por otra parte, resaltó el don de gentes y la elocuencia de la modelo al responder. También enfatizó en que, de acuerdo con medios y páginas especializadas, su entrevista con el jurado fue notable.

Mahyla Roth captó la atención en la preliminar del Miss Universo 2025 con un traje de gala inspirado en Cahuita. La costarricense avanzó con una presentación cargada de color, brillo y referencias al Caribe. (Róger Gutiérrez para LN)

“Se ve que no tiene nervios, que más bien lo está disfrutando. Además, ha tenido empatía con el público, no se ha creído una diva, sino todo lo contrario, más bien llega y abraza a la gente. Ella recibe regalos y habla con los que la llaman para fotografías y para entrevistas”, expresó Quesada.

“No es como en otras ocasiones que hemos llevado también mujeres muy bellas, pero un poquito, pues nos hemos subido. En este caso no; ella es muy humilde”, añadió.

Finalmente, aseguró que no concibe ninguna desventaja o punto especialmente débil en Mahyla, pero no obvió un tema que siempre es trascendental: el poco peso que representa portar la banda de Costa Rica, respecto a las llamadas “power house” como lo son Venezuela, Filipinas y Puerto Rico.

Los tres expertos consideran que el rostro de Mahyla Roth es su punto más fuerte. Incluso, a nivel internacional se le considera el más bello del Miss Universo 2025. (Miss Universo 2025/Miss Universo 2025)

‘Casi seguro entra al top 30... pero veo muy difícil un top 10′

El análisis de Robert Lee, exjurado de Miss Costa Rica y periodista de amplia trayectoria en la cobertura de concursos de belleza, es mucho menos alentador. Aunque destaca a Mahyla Roth como la candidata tica más fuerte desde Ivonne Cerdas, considera que su techo será menor.

De acuerdo con Lee, esto no se debe a falta de capacidad de la tica, sino al alto grado de competencia, pues él percibe que en esta edición hay un gran abanico de serias contendientes a la corona.

De hecho, explicó que curiosamente Costa Rica está en un “grupo de la muerte”, de los países empezados por la letra “C”. Además de Mahyla, las representantes de Colombia, Costa de Marfil, Chile y Cuba parten como favoritas de cara a la gala final.

“Yo estoy casi seguro que entra al top 30. De ahí al top 10... creo que ya eso se va a definir ese día en la competencia, que las van a desfilar en traje de baño. Pero veo muy difícil que pase el top 10, sinceramente. Está difícil, pero no imposible”, reconoció con sinceridad.

El missólogo Robert Lee destacó la versatilidad de los vestuarios de Mahyla Roth. (Miss Universo 2025/Miss Universo 2025)

A pesar de esto, exaltó la preparación de la candidata costarricense y el gran desempeño que ha tenido durante las varias jornadas en Tailandia (sede del concurso), donde ha destacado por sus looks.

“Lleva una cantidad de ropa impresionante, como yo nunca había visto, todas de muy buena calidad, todo muy bien elegido. Otro punto importante es su versatilidad, vos la ves un día con cuero, otro con jeans, otro día con vestidos más de fiesta... Se nota que le trataron de diversificar mucho su vestimenta y eso ha hecho que destaque”, expresó.

Por otra parte, explicó que el factor que más le juega en contra a Roth es su estatura (1.73 metros). Esto es una desventaja, sobre todo, tomando en cuenta que las modelos se ubican en el orden alfabético de los países y que justo Mahyla estará al lado de candidatas más altas que ella.

Así deslumbró Mahyla Roth en su pasarela de traje de baño. (Miss Universo)

“Eso puede ser que le quite un poco el protagonismo. Si un jurado la ve de frente, a pesar de ser mucho más bella, tal vez incluso que sus competidores, el hecho de su estatura le podría afectar en la clasificación”, afirmó.

‘Tiene ángel de reina... desea esto desde hace 18 años’

Gerardo Ruiz, administrador de la página especializada CR Beauty Pageants, coincide con Basilio Quesada en que Mahyla Roth debería ser la primera representante nacional en la historia en entrar a un top cinco del Miss Universo.

Además de su “belleza integral”, el especialista destacó la experiencia en otros certámenes, donde incluso quedó en el top 12 del Miss International, considerado uno de los Grand Slam o cinco concursos más importantes a nivel mundial.

“Ella tiene ángel de reina y está llena de muchos valores y espiritualidad que representan muy bien a la mujer costarricense. Es considerada, por muchos, el rostro de esta edición del Miss Universo“, aseguró el experto.

La costarricense Mahyla Roth deslumbró con su traje nacional durante la primera parte de la preliminar del Miss Universo 2025. Ella lució con seguridad su traje inspirado en la máscara boruca. (Cortesía)

“Es determinada en lo que hace, desea este sueño desde hace 18 años, ha vivido enfocada en el Miss Universo, quizás hasta más que lo que una reina en promedio hace”, agregó.

Como principal desventaja, cree que el manejo del inglés le puede jugar en contra, pues aunque asegura que ha tenido un gran desarrollo en el idioma, la presión dificulta responder adecuadamente.

“Muchas veces generar una respuesta fluida y concreta en otro idioma, en menos de 30 segundos, puede afectar la fuerza del mensaje. En este caso, mi recomendación es responder en español, o una parte en inglés, y cerrar en español”, explicó.

Ruiz también hizo hincapié en el poco peso de la banda tica que, según explica, nos pasó factura en las ediciones de 2011, 2018 y 2020, donde se privilegió a los países predominantes a pesar de que las ticas merecían un mejor puesto.

“Sin embargo, esto en sí no creo que sea determinante, porque ella se ha ganado el corazón de los tailandeses y de la prensa internacional, y estoy seguro de que lo hará con el jurado también”, aseveró.