Mahyla Roth en Miss Universo 2025: conozca los secretos, anécdotas y desafíos de la reina costarricense en Tailandia

El Miss Universo 2025 se vive con las emociones a flor de piel, pues cada día en Tailandia cuenta una nueva historia: las candidatas estrenan trajes, hacen entrevistas y se muestran para ganarse al mundo.

Mahyla Roth, representante de Costa Rica, no es la excepción, y aunque la tica afirma que desde sus 8 años deseó vivir este momento culmen, nada ha sido fácil, pues hay situaciones tras vestidores que los fan ni se enteran.

Para conocer parte de los secretos de la participación de la costarricense en el certamen de Tailandia, La Nación conversó con Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo Costa Rica, quien dio a conocer uno que otro detalle cargado de nervios, sudor frío y hasta carreras contra el tiempo para que Roth hoy esté brillando.

Ella atendió a este medio en un horario poco común de entrevista, casi a las 10 p. m., hora de Costa Rica, es decir, a las 11 a. m. del día siguiente en el país asiático, ya que la diferencia horaria es de 13 horas.

Ramírez ha sido apodada “la tía” por los fans que siguen el certamen y, en redes sociales, ha compartido constantemente la preparación de Roth, así como la aventura de viajar durante 25 horas rumbo a la sede del Miss Universo 2025.

Para ello, es importante aclarar que Roth y Ramírez compartieron mucho tiempo juntas durante el certamen local, también en los meses posteriores a ganar el concurso en Costa Rica y, ahora, se juntan de nuevo en Tailandia.

LEA MÁS: Mahyla Roth en Miss Universo 2025: Reinas costarricenses confían en el top 5 o la corona para la tica

Ella describe a Mahyla Roth como una mujer extraordinaria.

“Es genuina, una mujer que no se aleja de su verdadera identidad ni un segundo. Una mujer que lo único que tiene en su corazón es amor. En ella no hay absolutamente nada de maldad, es una mujer inocente en el buen sentido. Ella nunca tiene algo malo o negativo, todo lo ve positivo”, afirmó de la oriunda de Cahuita, con quien ha compartido desde lágrimas hasta prácticas deportivas.

Yessenia Ramírez, directora del Miss Universo Costa Rica, acompaña a Mahyla Roth durante el certamen en Tailandia. (Cortesía LN/Cortesía LN)

La candidata costarricense tiene una gran preparación rumbo a la gala final, que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre a las 7 p. m., hora de Costa Rica. Soñando con ese momento, Ramírez y Roth se enfrentan a las obligaciones e imprevistos previos a la gala.

“Yo trato siempre de tener un vínculo cercano con la candidata, porque para mí la relación es muy importante. Se debe establecer una confianza en la que podamos conversar todo, porque el trabajo es de las dos, tiene que ir en conjunto”, comentó Ramírez.

“Cada paso que ella da, yo tengo que estar segura de que es un paso firme, o viceversa, porque Mahyla me aconseja, Mahyla me ayuda con las cosas y yo también lo hago con ella”, agregó.

Antes del viaje a Tailandia, se vio a Ramírez y al resto de la producción grabando de madrugada algunos videos promocionales en medio del barro y la lluvia, demostrando una vez más la versatilidad de la reina tica y el lazo que creó junto a quienes compartieron con ella.

Para Ramírez, Roth está lista para colocarse la corona universal.

LEA MÁS: Así se escuchó el grito de ‘Costa Rica’ en el Miss Universo 2025: Vea el emocionante video

“Yo no me imaginé que existiera alguien como Mahyla en esto de los certámenes de belleza. Está dejando la vara muy alta, pero sí creo que en Costa Rica hay muchas mujeres como Mahyla. Ella es la esencia de la mujer costarricense”, explicó.

Ramírez agregó que para ella fue imposible no abrirle el corazón a la limonense y que juntas han vivido una y mil anécdotas. A continuación se relatan algunas de ellas, como la del traje que casi no llega y el ‘carrereado’ vestido negro.

Mahyla Roth posa junto al peluche llamado Cahui, llevado por Yessenia Ramírez a Tailandia luego de que los fans costarricenses le pusieran ese nombre en honor a Cahuita. (Cortesía LN/Cortesía LN)

La historia del traje que casi no llega

Ser directora de Miss Universe Costa Rica implica tener la responsabilidad de llevar consigo atuendos importantes, entre ellos el traje nacional, el cual pasó por una serie de tropiezos en el camino. Uno fr los principales contratiempos es que no pasaba por los rayos X del aeropuerto Juan Santamaría.

“Hubo mucho problema con la caja desde que salimos de Costa Rica. Pero bueno, agradecer al personal del aeropuerto, porque al llegar allí todos colaboraron para que el traje se montara al avión, eso es histórico”, afirmó.

También en Tailandia “las autoridades me ayudaron porque los de Migración eran fanáticos de Mahyla”, quien llegó al país asiático días antes.

Este esperado traje, que puso a la organización a sudar frío en más de una ocasión, fue revelado este 13 de noviembre, a solo días de ser presentado en Tailandia, y está inspirado en la tradición ancestral costarricense.

Sin embargo, esa no fue la verdadera prueba, sino el traje negro con el que la reina tica debía llegar a Tailandia. Apenas unas 24 horas antes de que Mahyla partiera del país, les avisaron que debían vestir de luto, como una señal de respeto al país organizador, ya que había fallecido la reina Suthida, esposa del monarca, y era muy importante salir vestida de esta manera.

“Yo me fui a peinar toda la ciudad. Yo sudaba, llamaba a todos lados, me decían: ‘No, va a llegar en tres días, lo mínimo serían tres días para llegar’. Y yo decía: ‘No, Mahyla se va mañana’. Fue la angustia más grande que yo he pasado. Llegué a un lugar y estaba en una percha un vestido XS, y era el único que había”, contó.

En medio de las peripecias que ha pasado, también destaca la de un diseñador nicaragüense, quien viajó con uno de los trajes en bus desde el país vecino, todo para que la tica pudiera llevarlo entre los más de 100 diseños que Roth incluyó en su maleta.

Este atuendo negro que portó Mahyla Roth en su llegada a Tailandia fue el que provocó nervios en la producción costarricense. (Instagram)

De la reina y sus secretos

Yessenia Ramírez dio a conocer un poco de los secretos y la rutina de Mahyla Roth en Tailandia. Ella afirmó que la reina costarricense es muy disciplinada.

“Ella se levanta súper temprano y me dice: ‘Doña Yes, yo lo primero que hago es desayunar: mucho huevo, mucha proteína, sentirme llena, saciada, porque yo sé que tengo un día lleno de actividades. Entonces también no me gusta andar comiendo en la calle porque me puedo enfermar’. Se hidrata bastante, se cuida muchísimo”, explicó.

Esa disciplina ha resultado positiva en medio de la enfermedad de varias candidatas al Miss Universo, quienes resultaron intoxicadas por la comida. La misma Ramírez estuvo en observación en un hospital, pero no pasó a más.

Además, la directora de Miss Universe Costa Rica afirmó que la reina tica no ha sufrido ningún tipo de inconveniente de este tipo.

Ramírez también comentó que la candidata costarricense es muy audaz y sabe salir de cualquier dificultad que se le presente.

“Ella realmente nació siendo una reina. Eso es algo que ya lleva por dentro, y lo podemos ver en cada una de sus presentaciones, en cómo sabe salir de incidentes con la frente en alto y lo hace muy bien”, explicó Ramírez, en referencia a una de las pasarelas de la tica donde casi se tropieza con su vestido.

Ella se recuperó de la adversidad y siguió brillando en el certamen. Yessenia le encuentra explicación a esto: la limonense no lleva dos años preparándose, sino que, según su directora, “se ha preparado toda su vida para este momento”.

Yessenia Ramírez lleva dos años como directora del Miss Universo Costa Rica y su deseo es empoderar mujeres bajo esta plataforma. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Mahyla estará acompañada en Tailandia por su directora, sus padres y su novio Rafa Pérez, el presentador de Giros, de Repretel. Ellos estarán a su lado para apoyarla durante la gala preliminar y el desfile de traje nacional, el 19 de noviembre, así como en la gala final, el día 20.

“Podemos esperar una gran presentación de parte de nuestra reina. Donde ella camina brilla, porque tiene una luz sobrenatural. Y a los costarricenses que nos han apoyado, que sientan que son parte de esto, porque han sido el motor de cambio y el acompañamiento necesario para que esto se haga realidad”, afirmó.

Ahora, a los costarricenses amantes de los certámenes solo les queda soñar con que el nombre de Costa Rica, por primera vez en la historia, se escuche después de la frase: “La Miss Universo 2025 es…”, y que un país pequeño, pero de gran corazón, celebre con orgullo.