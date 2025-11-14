Viva

Mahyla Roth en Miss Universo 2025: conozca los secretos, anécdotas y desafíos de la reina costarricense en Tailandia

Entre la emoción y los contratiempos en Tailandia, ‘La Nación’ habló con Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo Costa Rica, quien contó cómo la candidata costarricense vive su sueño

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Mahyla Roth tiene 26 años, es la Miss Universo Costa Rica 2025 y domina tres idiomas (español, inglés y suizo-alemán).
Mahyla Roth tiene 26 años, es la Miss Universo Costa Rica 2025 y domina tres idiomas (español, inglés y suizo-alemán). (Cortesía Miss Universo/Cortesía Miss Universo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo 2025Mahyla RothYessenia Ramírez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.