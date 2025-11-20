Mahyla Roth a pocas horas del Miss Universo 2025: ‘Ya el trabajo está hecho’

Mahyla Roth representa a Costa Rica en el Miss Universo 2025, que se celebrará este jueves en Tailandia.

Quedan pocas horas para la gala final del Miss Universo 2025, y la representante de Costa Rica en el certamen, Mahyla Roth, confesó la emoción que la embarga, así como el profundo agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido.

Comentó que se siente tranquila por haber hecho las cosas “bien y con amor”. “Siento que eso se vio reflejado en los mensajes que me inundaron las redes sociales, de todos mis ticos y las personas al rededor del mundo; entonces ya el trabajo está hecho y ahora solo queda esperar para la noche más especial”, afirmó en declaraciones a ALF.

Roth también habló sobre su participación en la pasarela del traje nacional, de traje de baño y del evening gown.

“Fue una noche espectacular, llena de emoción del principio hasta el final (...). Ese traje típico significó llevar conmigo cinco millones de costarricenses que me han acompañado, que siguen firme en el camino de ese sueño que no es solo mío, sino de cada uno de ellos”, agregó.

La modelo reveló además que este momento de la competencia la llena de nostalgia, pues después de varias semanas junto a sus compañeras deberá despedirse de ellas pronto. “Me llevo muchas experiencias muy lindas y a cada una de ellas me las llevo en mi corazón”, manifestó.

La gala final del Miss Universo 2025 se celebrará el viernes 21 de noviembre a las 8 a. m. (hora de Tailandia); sin embargo, debido a la diferencia horaria, en Costa Rica podrá verse en vivo este jueves 20 de noviembre a las 7 p. m. a través del Canal ¡OPA!