Mahyla Roth a pocas horas del Miss Universo 2025: ‘Ya el trabajo está hecho’

La Miss Universe Costa Rica reveló que portar el traje nacional en el certamen fue, para ella, como llevar consigo a los cinco millones de costarricenses

Por Fátima Jiménez
Mahyla Roth ya recibió su banda oficial con el nombre de Costa Rica.
Mahyla Roth representa a Costa Rica en el Miss Universo 2025, que se celebrará este jueves en Tailandia. (Miss Universe CR)







