Maribel Guardia revela cuáles son sus candidatas favoritas del Miss Universo 2025

Maribel Guardia fue elegida Miss Costa Rica en 1978. Ahora, compartió con sus seguidores cuáles son sus candidatas favoritas para el Miss Universo 2025.

La presentadora de televisión y artista costarricense Maribel Guardia reveló en sus redes sociales cuáles son las candidatas que cuentan con su apoyo en el Miss Universo 2025.

Se trata de la representante de Costa Rica, Mahyla Roth, y de la de México, Fátima Bosch.

“Se acerca el Miss Universo. Todas preciosas, pero aquí dos de mis favoritas Fátima Bosch y Mahyla Roth. ¿Cuál es la favorita de ustedes? ¿Apoyan a sus países o les gusta otra para ganar?”, le preguntó Guardia a sus seguidores de Instagram.

En la publicación de la artista, Roth comentó: “Muchas gracias”, mensaje que acompañó de emoticones de destellos y de la bandera de Costa Rica.

Maribel Guardia, radicada en México, fue elegida Miss Costa Rica en 1978, cuando tenía 18 años.

Ese mismo año representó al país en los concursos Miss Universo, en México (en el que ganó el premio Miss Fotogénica) y Miss Mundo, en el Reino Unido.