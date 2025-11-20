Viva

Maribel Guardia revela cuáles son sus candidatas favoritas del Miss Universo 2025

Una de sus reinas preferidas le respondió el mensaje a la actriz costarricense

Por Fátima Jiménez
Maribel Guardia
Maribel Guardia fue elegida Miss Costa Rica en 1978. Ahora, compartió con sus seguidores cuáles son sus candidatas favoritas para el Miss Universo 2025. (LN con imágenes de archivo)







Mahyla RothMaribel GuardiaMiss Universo 2025Fátima Bosch
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

