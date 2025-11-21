Mahyla Roth y la llamada a Costa Rica que le sacó sonrisas tras quedar fuera de Miss Universo: ¡Vea el video!

Momento en que Mahyla Roth hace una videollamada a sus padres, que estaban en Costa Rica. El momento fue más que emotivo. Foto: Rafael Pacheco Granados

La costarricense Mahyla Roth encontró amor y consuelo entre su familia y seguidores. La joven vivió un momento difícil en Miss Universo 2025, pues su participación terminó cuando no avanzó más allá del Top 30 de la competencia.

En el Auditorio de Grupo Moreno, en Pavas, se reunieron decenas de personas para ver la ceremonia. Entre ellos estuvieron doña Estela y don Peter, padres de Mahyla. La tica se acordó de ellos tras su eliminación y les realizó una emotiva videollamada que les arrancó sonrisas.

Sus seguidores le gritaron frases como: “Estamos orgullosos”, “la amamos”, “gracias por tanto” y el unísono de “Mahyla, Mahyla, Mahyla”. Ese cántico resonó varias veces. La costarricense no pronunció palabra, pero su sonrisa expresó su emoción.

Sus padres, sus seguidores y los costarricenses que la vieron compartieron un sentimiento de orgullo. La tica brindó una participación muy destacada, aunque quedó fuera del camino hacia la ansiada corona, que finalmente ganó la mexicana Fátima Bosch.