Viva

Mahyla Roth y la llamada a Costa Rica que le sacó sonrisas tras quedar fuera de Miss Universo: ¡Vea el video!

La costarricense no pudo avanzar más allá del Top 30, pero desde el país recibió consuelo y un cariño desbordante

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Fernanda Matarrita Chaves
Miss Universo 2025
Momento en que Mahyla Roth hace una videollamada a sus padres, que estaban en Costa Rica. El momento fue más que emotivo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo 2025Mahyla Roth
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.