¡Es oficial! Mahyla Roth recibe el premio de Miss Fotogénica en Miss Universo y repite la hazaña de Maribel Guardia

Mahyla Roth recibió este viernes 21 de noviembre su premio de Miss Fotogénica del Miss Universo 2025. El público la eligió por encima de candidatas de Filipinas, Bangladesh, México y Cabo Verde.

La representante de Costa Rica obtuvo 114.801 votos. Filipinas sumó 82.638. Bangladesh alcanzó 61.406. La candidata de México, Fátima Bosch, quien ganó la corona, obtuvo 37.383.

Las categorías en disputa fueron Más Fotogénica, Elección del Público, Miss Simpatía, Mejor Piel, Mejor Vestido de Noche y Mejor Traje Típico.

Durante la ceremonia, para ratificar el premio de Miss Fotogénica, la costarricense recibió un llamado en el micrófono y recibió un ramo de flores. El gesto estuvo a cargo de Fátima Bosch, nueva Miss Universo, y de Raúl Rocha, directivo del certamen.

El gane de Roth fue histórico. Costa Rica volvió a obtener este premio luego de que Maribel Guardia lo logró en la edición de 1978. Es decir, hace 47 años.