¡Es oficial! Mahyla Roth recibe el premio de Miss Fotogénica en Miss Universo y repite la hazaña de Maribel Guardia

La costarricense superó a Filipinas, Bangladesh e incluso a México, quien ganó la corona universal

Por Fiorella Montoya
Mahyla Roth ganó Miss Fotogénica con 114.801 votos del público mundial.
Mahyla Roth ganó Miss Fotogénica con 114.801 votos del público mundial.







