Mahyla Roth dio sus primeras palabras tras su paso por Miss Universo 2025: esto fue lo que dijo

Mahyla Roth dio sus primeras impresiones al finalizar el certamen Miss Universo 2025. La costarricense no avanzó más allá del Top 30, pero aun así mostró una actitud positiva sobre su participación.

En declaraciones a Canal Opa afirmó que se sintió feliz por devolver a Costa Rica la emoción de figurar en ese selecto grupo, luego de cinco años de ausencia.

“Es indescriptible, es una emoción que no se pueden imaginar, yo sentía a cinco millones de costarricenses conmigo en ese momento gritando muy fuerte Costa Rica, así que me siento agradecida con Dios por esta gran oportunidad, por poder hacer historia para Costa Rica”, explicó al medio.

La representante nacional dirigió un mensaje al país. Expresó gratitud por el apoyo recibido durante la competencia.

“Los amo con todo mi corazón, gracias por todas las madrugadas, por los votos, por estar al pendiente, por sus mensajes. Siempre los llevo en el corazón y siempre voy a estar por y para ustedes”, afirmó.

Roth agregó que esta experiencia es inolvidable para ella. También indicó que en su futuro podría estar su incursión en algún programa de televisión.