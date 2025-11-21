¿Quién es Raúl Rocha? El empresario mexicano que controla Miss Universo en medio de nuevas acusaciones

La 74.ª edición de Miss Universo se realizó este jueves en Bangkok, Tailandia, con la participación de 122 candidatas. El certamen quedó marcado por acusaciones fuertes sobre la organización y sobre la elección de la mexicana Fátima Bosch como ganadora.

Las críticas, sobre todo, señalan al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario global de la franquicia y figura central dentro del concurso.

¿Quién es Raúl Rocha?

Rocha nació en Monterrey, Nuevo León. Su trayectoria incluye negocios en energía, aviación y entretenimiento. Dirige CYMSA, fundó Soluciones Gasíferas del Sur y Century Aviation, y lidera Legacy Holding Group. También impulsa proyectos de filantropía como presidente de Niños, Mujeres y Ancianos Protegidos AC. Ocupó cargos en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México

En 2023 adquirió el 50% de la franquicia global de Miss Universe Organization. Compartió la copropiedad con Anne Jakkaphong, de JKN Global Group, y tomó un rol activo dentro del proyecto.

Polémicas rodean su gestión

El ascenso de Rocha no estuvo libre de polémica. Su nombre figura en registros previos del negocio de casas de apuestas. Uno de los casos más recordados se relaciona con Casino Royale, donde en 2011 murieron 52 personas en un incendio.

Dentro de la nueva estructura de Miss Universe México surgieron críticas por problemas de transparencia, despidos abruptos y señalamientos por “inclusión forzada” dentro del modelo de trabajo. Además, la exposición pública de Rocha junto a Victoria Kjaer, ganadora de Miss Universo 2024, provocó rumores sobre favoritismo.

Victoria Kjaer ganó Miss Universo 2024 y mantuvo cercanía pública con Raúl Rocha durante su año de reinado. Esa relación generó comentarios sobre posible favoritismo dentro del certamen. (Instagram Raúl Rocha/Instagram Raúl Rocha)

Otra controversia estalló en la antesala de la gala de 2025. Omar Harfouch, juez invitado, renunció pocas horas antes del inicio. Tras la coronación de Fátima Bosch, publicó un mensaje en redes sociales donde afirmó:

“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en el Americain HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”.

Sobre estas controversias, Rocha declaró que da la cara ante cualquier señalamiento. Señaló a En casa con Telemundo que Harfouch buscó “dos minutos de fama” y afirmó que confía en los mecanismos de transparencia del certamen.