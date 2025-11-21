Fátima Bosch, Miss Universo 2025, cantinfleó en la ronda de preguntas: vea su extraña respuesta

Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025, recibiendo la ansiada corona con gran emoción y asombro. Sin embargo, aunque fue de las más destacadas de la gala, dio una enrevesada respuesta en la ronda final de preguntas.

Quizá fueron los nervios —que no deben ser pocos en una instancia así— pero lo cierto es que, sin desearlo, la mexicana recordó a su compatriota Cantinflas y contestó de una forma extraña.

Con excepción de la Miss Costa de Marfil, que salió airosa de la interrogación, las finalistas tuvieron intervenciones algo vacías, en las que incluso se desviaron de lo consultado. Pero lo de la azteca fueron palabras mayores (en un sentido negativo), pues obvió del todo la mitad de la pregunta.

En detalle, la consulta que le hizo el jurado fue: “En tu perspectiva, ¿cuáles son los desafíos de ser mujer en 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un espacio seguro para las mujeres alrededor del mundo?”.

Respuesta de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Bosch no se refirió en ningún momento a los desafíos y al hablar sobre cómo usaría su influencia en beneficio de las mujeres, se mostró dubitativa y lo que expresó fue confuso.

“Como mujer y como Miss Universo, pondré mi voz y mi poder al servicio de los demás, porque hoy en día estamos aquí para alzar la voz, para hacer cambios y para tener todo aquí. Somos mujeres, y las grandes, las que se levantan, son las que harán historia. Gracias”, dijo.