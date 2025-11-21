Juez que renunció a Miss Universo 2025 afirma que ‘Fátima Bosch es una falsa ganadora’

Harfouch renunció a su puesto de juez horas antes de la gala final de Miss Universo 2025. Señaló una supuesta falta de transparencia y vínculos comerciales entre Raúl Rocha y el padre de Fátima Bosch.

Omar Harfouch, uno de los jueces que renunció a ser parte de Miss Universo 2025 a pocas horas del inicio de la gala final, lanzó acusaciones fuertes tras el gane de la mexicana Fátima Bosch en el concurso.

Cuando anunció que no seguiría, Harfouch denunció una supuesta falta de transparencia en el concurso. Después, al darse a conocer la ganadora, arremetió con palabras polémicas que ya dan la vuelta al mundo.

“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en el Americain HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, escribió en sus redes sociales junto a un comunicado.

Además, afirmó que en mayo de 2026 en HBO se verá la entrevista completa, donde da a conocer los escándalos que supuestamente rodearon al panel de jueces en esta edición. Harfouch, en el breve posteo, no se guardó nada.

Omar Harfouch, quien es cantante había sido elegido como jurado del Miss Universo 2025. (Instagram)

Aseguró que “Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima Bosch porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”. Ese mensaje despertó inquietudes entre seguidores del concurso de belleza.

Días antes, el compositor y empresario dio a conocer que consultó a uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para examinar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la organización de Miss Universo.

De momento, la organización de Miss Universo no se pronuncia sobre estas acusaciones.