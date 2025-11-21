Viva

Juez que renunció a Miss Universo 2025 afirma que ‘Fátima Bosch es una falsa ganadora’

Además, Omar Harfouch, quien dimitió antes de la final del certamen, lanzó acusaciones contra Raúl Rocha, el presidente de la organización

Por Fiorella Montoya
Harfouch renunció a su puesto de juez horas antes de la gala final de Miss Universo 2025. Señaló una supuesta falta de transparencia y vínculos comerciales entre Raúl Rocha y el padre de Fátima Bosch.
Harfouch renunció a su puesto de juez horas antes de la gala final de Miss Universo 2025. Señaló una supuesta falta de transparencia y vínculos comerciales entre Raúl Rocha y el padre de Fátima Bosch.







