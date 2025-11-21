Así gritó Mahyla Roth ‘Costa Rica’ en la final de Miss Universo 2025: vea el emocionante video

Mahyla Roth es la candidata de Costa Rica en el Miss Universo 2025.

El nombre de Costa Rica resonó con fuerza en la final de Miss Universo 2025, en voz de Mahyla Roth, la candidata nacional que ya brilla en el Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok, Tailandia.

Las concursantes del certamen, ordenadas por orden alfabético, salieron al escenario para gritar su nombre y país ante el mundo.

Tras la enorme ovación recibida por la candidata de Colombia, las cámaras enfocaron a Roth. La tica salió con un conjunto de color lila, al igual que todas las concursantes, y en medio de su grito se escucharon aplausos de su barra en el recinto.

A diferencias de muchas otras candidatas, Mahyla pronunció su nombre completo, sin dejar atrás su apellido materno. Seguidamente, gritó con determinación y una gran sonrisa “Costa Rica”, con una sonora pronunciación de la “r” en la que se notó su acento criollo.