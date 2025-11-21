Vea a Mahyla Roth recibiendo el premio Miss Fotogénica de manos de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo

Mahyla Roth clasificó al top 30 de Miss Universo 2025. La costarricense destacó también por su bello rostro.

Costa Rica se trajo uno de los premios más llamativos del Miss Universo 2025. Nuestra reina Mahyla Roth fue elegida como la Miss Fotogénica del certamen, cuya final se realizó este jueves 20 de noviembre, en Tailandia.

En esta categoría, la tica superó a Filipinas, Bangladesh e incluso a México, país que ganó la corona universal. El premio lo recibió gracias a la votación del público y sobre este logro, la originaria de Cahuita manifestó que no se explica cómo logró alcanzar el premio, ya que solo podía ver las votaciones una vez al día, pero que está muy agradecida con el apoyo de la audiencia.

La representante de Costa Rica obtuvo 114.801 votos. Filipinas sumó 82.638. Bangladesh alcanzó 61.406. La candidata de México, Fátima Bosch, quien ganó la corona, obtuvo 37.383.

Durante la ceremonia, para ratificar el premio de Miss Fotogénica, la costarricense recibió un llamado en el micrófono y un ramo de flores. El gesto estuvo a cargo de Fátima Bosch, nueva Miss Universo, y de Raúl Rocha, directivo del certamen.

Mahyla Roth igualó el logro de Maribel Guardia cuando fue elegida como Miss Fotogénica en el Miss Universo de 1978. (Instagram)

Mahyla contó que espera poder traer el ramo a Costa Rica para compartirlo con sus seguidores en el aeropuerto a su llegada este domingo 23 de noviembre, a eso de las 7:30 p. m.

El gane de Roth fue histórico. Costa Rica volvió a obtener este premio luego de que Maribel Guardia lo logró en la edición de 1978. Es decir, hace 47 años.

Además de la corona de reina universal de la belleza, las otras categorías en disputa en el certamen fueron Más Fotogénica, Elección del Público, Miss Simpatía, Mejor Piel, Mejor Vestido de Noche y Mejor Traje Típico.

Vea a continuación a Mahyla Roth recibiendo el premio a Miss Fotogénica: