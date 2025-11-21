Directora de Miss Universe Costa Rica lanza importante mensaje tras eliminación de Mahyla Roth de Miss Universo

Yessenia Ramírez, directora del Miss Universo Costa Rica, acompañó a Mahyla Roth durante el certamen en Tailandia.

La directora de Miss Universe Costa Rica, Yessenia Ramírez, difundió un fuerte mensaje en sus redes sociales, luego de que Mahyla Roth quedó fuera en la segunda fase del Miss Universo 2025, tras su ingreso al Top 30.

Ramírez maneja la franquicia desde hace dos años. Ella fue directa con lo que deseaba transmitir: un mensaje de agradecimiento y apoyo a la candidata tica.

“Gracias, Costa Rica. Hoy podemos decir con el corazón en alto que ya somos ganadores ante el universo. Brillamos con fuerza propia. Hicimos un trabajo HONESTO, hecho con dedicación, entrega y profundo amor por nuestra tierra”, explicó la directora.

Ella publicó mensajes constantes durante el certamen. Los seguidores la empezaron a llamar Tía Yess. Ahora, desde Tailandia, celebra el trabajo cumplido junto a Mahyla Roth, a quien hoy llama su amiga.

“Nuestros valores hablaron por nosotros. Son inigualables. Son inquebrantables. Hoy quedaron escritos en la historia. Nos sentimos orgullosos, porque ante el universo nos presentamos como un país grande, digno y lleno de luz”, escribió.

Roth, por su parte, no emitió declaraciones tras su eliminación.