Teletica necesita ayuda para las transmisiones de los toros: así puede apoyar al canal

Las transmisiones de las corridas de toros de Teletica iniciarán el 25 de diciembre, desde Pedregal.

Ya casi empieza una de las temporadas más esperadas para los televidentes en Costa Rica: las corridas de toros de fin y principio de año. La expectativa es tanta que, desde ya, el equipo de producción de Teletica está calentando los motores para hacerle frente a las transmisiones.

Los toros de Canal 7 se han caracterizado a lo largo de los años por sus concursos y la comedia, pero uno de los segmentos más esperados es el del ya famoso Reto del 7, en el que invitan a famosos para que toreen una vaquilla y así ganar dinero para apoyar una causa social.

De cara al reto, Teletica pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales para buscar a los famosos que serán parte del arriesgado pero divertido juego. “Queremos que nos cuente en los comentarios, cuáles son esos famosos que a usted le gustaría ver en la arena de Pedregal”, publicó el canal en Instagram.

El mensaje ha generado varias reacciones del público, en las que destacan nominaciones de personalidades de la televisión, el fútbol y también creadores de contenido.

Hay nombres como Víctor Mambo Núñez, Kendall Waston, Édgar Silva, Tavo al volante, El Danny, Adán Chinchilla, la periodista María Jesús Rodríguez, Julián Valverde, Elvirilla y Toni Costa.

Sin embargo, habrá que esperar al 25 de diciembre para saber a quiénes eligió Teletica como retadores de las vaquillas. Las transmisiones de las tradicionales corridas de toros a la tica comenzarán ese día y se extenderán hasta el 4 de enero del 2026.

Este fin y principio de año, como ha sido costumbre, Repretel y Teletica se repartirán las corridas que se realizarán en el redondel de Pedregal, ubicado en Belén.

El Reto del 7 es uno de los segmentos más gustados de las transmisiones de las corridas de toros de Teletica. (Instagram)

