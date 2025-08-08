Ítalo Marenco no estará en los toros de fin de año: ¡Conozca el elenco de Teletica y Repretel para este 2025!

Teletica y Repretel se unieron nuevamente para dar un anuncio importante de cara a las transmisiones de fin de año, las cuales llenan los hogares costarricenses de humor, fiesta y, sobre todo, corridas de toros.

Ambos canales presentaron sus elencos, con una que otra sorpresa.

El Centro de eventos Pedregal y el redondel de toros de Belén, en Heredia, será el epicentro de las tradicionales fiestas, que iniciarán el 25 de diciembre y culminarán el 4 de enero del 2026.

Los horarios serán de 3 a 6 p. m. y de 7 a 10 p. m.

Norval Calvo, el Padre Mix, Charlyn López y más figuras son parte del elenco de 18 personas de Repretel. (Rafael Pacheco Granados)

El canal encargado de inaugurar el inicio de las corridas será Repretel, con un espectáculo programado para el 25 de diciembre por la tarde. El equipo contará con 18 integrantes en total.

Algunas de las figuras que encabezarán el elenco son Norval Calvo, el Padre Mix, Charlyn López, Edson Álvarez, Jorge Arturo González Cañero y Franklin Vargas.

Frederick Fallas, productor de los toros de Repretel, confirmó que pronto revelarán más sorpresas. Entre las bajas de este año destaca la ausencia del presentador Ítalo Marenco.

“Antes que muy buen presentador, es un gran compañero. Lo queremos muchísimo y creemos que hará más falta en el plano afectivo. Nos alegramos de que él quiera ser feliz en otro lado”, expresó Fallas.

El productor también adelantó parte de la agenda de actividades de Repretel: competencia de mulas, barrileras de 12 a 17 años, campeonato de monta y juegos que pronto anunciarán.

Teletica contará con Carlos Álvarez, Michael Blake, Max Barberena y Rigoberto Alfaro como parte de sus figuras. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Teletica contará con un elenco encabezado, como es costumbre, por Carlos Álvarez, Susanna Peña, Michael Blake, Michael Hidalgo, Max Barberena, Rigoberto Alfaro (Gallina), Natalia Monge y Daniel Montoya.

El canal de la Sabana contará con campeonato de monta, campeonato de barrileras y el esperado reto del 7.