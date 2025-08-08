Viva

Ítalo Marenco no estará en los toros de fin de año: ¡Conozca el elenco de Teletica y Repretel para este 2025!

Canal 6 abrirá las transmisiones el 25 de diciembre, a las 3 p. m.

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Teletica y Repretel se unieron nuevamente para dar un anuncio importante de cara a las transmisiones de fin de año, las cuales llenan los hogares costarricenses de humor, fiesta y, sobre todo, corridas de toros.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelTeleticaTorostransmisiones de fin de año
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.