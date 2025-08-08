Viva

¿Ítalo Marenco a los toros de Teletica?; esto dice productora de canal 7

Productora Nikole Román elogió la trayectoria del presentador y se refirió a los rumores que lo vinculan con el canal de La Sabana

Por Fiorella Montoya

El redondel de toros de Belén, en Heredia, volverá a encender la fiesta nacional del 25 de diciembre al 4 de enero del 2026. Desde allí, Teletica transmitirá las tradicionales corridas de toros, evento que combina humor, competencia y el inconfundible ambiente de las fiestas belemitas.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

