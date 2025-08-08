¿Ítalo Marenco a los toros de Teletica?; esto dice productora de canal 7

El redondel de toros de Belén, en Heredia, volverá a encender la fiesta nacional del 25 de diciembre al 4 de enero del 2026. Desde allí, Teletica transmitirá las tradicionales corridas de toros, evento que combina humor, competencia y el inconfundible ambiente de las fiestas belemitas.

Este viernes 8 de agosto, el canal de La Sabana dio a conocer el elenco que será parte de su equipo de trabajo, entre los que destacan figuras como Carlos Álvarez, Susanna Peña, Michael Blake, Michael Hidalgo, Max Barberena, Rigoberto Alfaro (Gallina), Natalia Monge y Daniel Montoya.

Durante el anuncio, que fue en conjunto con Repretel, destacó la ausencia del presentador Ítalo Marenco, quien renunció al canal de la Uruca el pasado 1. ° de agosto.

Ítalo Marenco tiene más de 10 años de experiencia en transmisiones de toros. Su renuncia a Repretel avivó rumores sobre llegada a Teletica. (Archivo)

Desde entonces, los rumores sobre el futuro profesional de Marenco han explotado en las redes sociales, vinculándolo con el formato de Teletica Mira quién baila, la revista Buen Día o, incluso, su aparición en los toros de canal 7.

La Nación conversó con la nueva productora de los toros de Teletica, Nikole Román, para despejar las dudas referentes a Marenco. La pregunta fue directa: ¿está Marenco en los planes de canal 7?

“Hasta el momento no tenemos alguna información de que Ítalo se incorpore a Canal 7″, comentó Román.

Sin embargo, la productora dejó la puerta abierta y elogió el trabajo que realiza el también actor en la televisión nacional.

LEA MÁS: ¿Ítalo Marenco participaría en ‘Mira quién baila’ de Teletica? Esto respondió el presentador

“Siempre hemos pensado que Ítalo tiene un gran talento, es un gran personaje que también puede contribuir en cualquier producción en el que se encuentre. Así que si en su futuro está Teletica, pues para nosotros también sería un gran honor que pertenezca”, explicó.

Román insistió en que los presentadores de Teletica de momento son los mismos, pero que sí valorarán la inclusión de nuevos rostros más adelante.

“Podríamos incorporar personas que aporten con su talento, pero por el momento este es el equipo que tenemos”, finalizó la productora, de 27 años.