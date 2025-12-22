Viva

Periodista de Teletica ‘se montó en la carroza’ de la Liga y envió en vivo un saludo muy particular a un compañero

La campeonización de Alajuelense continúa provocando reacciones y así lo demostró la comunicadora de canal 7

Por Fiorella Montoya
Daniel Céspedes y Andrés Martínez felicitaron a María Jesús Rodríguez y todos los liguistas campeones.
Daniel Céspedes y Andrés Martínez felicitaron a María Jesús Rodríguez y todos los liguistas campeones. (Instagram/Instagram)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

