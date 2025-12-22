Periodista de Teletica ‘se montó en la carroza’ de la Liga y envió en vivo un saludo muy particular a un compañero

Para los seguidores de Teletica no es un secreto que varios de sus periodistas son amantes de dos equipos de fútbol, puesto que lo han demostrado con sus comentarios, sus saludos y hasta con el color de sus corbatas y vestidos, sobre todo con el morado y el rojinegro.

En la mañana de este lunes 22 de diciembre, la protagonista fue la presentadora de Telenoticias, María Jesús Rodríguez, una liguista empedernida que no dejó pasar la oportunidad de ponerse un vestido rojo con negro en honor al campeonato de Liga Deportiva Alajuelense.

Esto porque la final del fútbol nacional se disputó el 20 de diciembre, enfrentando a la Liga y Saprissa. Al fina, el club alajuelense resultó ganador, conquistando su ansiada copa 31.

En ese contexto, la final de fútbol nacional provocó un inesperado saludo en uno de los pases en vivo con la casa de Buen día, ya que quien la saludaba era Daniel Céspedes, un saprissista intenso cuando su equipo gana.

“Es momento de irnos a la casa de Buen día, le advierto a Daniel Céspedes que ya está listo, que yo pedí permiso para esto... ¡Buenos y manudos días, compañero!”, le dijo la joven comunicadora con una sonrisa en su rostro.

Daniel aceptó la derrota. “¿Qué tal, María Jesús? y amigos liguistas, felicitaciones. Extraordinario título, más que merecido, que lo disfruten”, dijo.

En la transmisión también estaba Andrés Martínez como presentador de Telenoticias y también saprissista, quien hasta ha despedido el noticiero bajo el estandarte “buenas noches y viva Saprissa”. Él también envió su felicitación y el momento se volvió ameno entre tres amantes del fútbol.