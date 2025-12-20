Alajuelense vs. Saprissa: Hora exacta y canal para ver la final en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se encuentran en el partido de la verdad en el Estadio Alejandro Morera Soto, en el clásico nacional más esperado por la sentencia que dictará en el Torneo de Apertura 2025.

En el juego de vuelta de esta final de segunda ronda, la Liga saldrá a la cancha con la intención de conquistar su estrella 31 en el fútbol nacional; mientras que la “S” tiene la convicción de lograr que haya dos juegos más, en una gran final.

La serie se encuentra 2-2, luego de lo que fue el partido de ida el miércoles pasado, en el Estadio Ricardo Saprissa. Allí, Orlando Sinclair abrió el marcador; luego anotaron Kenyel Michel y Alejandro Bran, mientras que el empate lo marcó Fidel Escobar.

¿Cuáles son los escenarios que se pueden presentar esta noche? Si persiste el empate, este clásico se alargaría a tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario. No se aplica el criterio de gol de visita.

Si Alajuelense se deja la victoria, automáticamente sería campeón nacional; pero si se impone Saprissa, forzaría a una gran final y la corona seguiría en el aire, a falta de dos partidos, que serían 23 de diciembre y 27 de diciembre, cerrando en la Catedral.

Todo lo que está en juego entre rojinegros y morados alimenta la idea de que este clásico debería ser un partidazo . ¿Se atreve a dar un pronóstico?

“En nuestra cancha trataremos de ser lo que hemos sido en los últimos encuentros en nuestro estadio y veremos a ver cómo se resuelve, pero creo que será un partido como son los clásicos, siempre difíciles y en algún momento se prevé una cosa y sale otra”, comentó el técnico de Alajuelense, Óscar “Macho” Ramírez.

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa acapara la atención este sábado 20 de diciembre. (Jorge Navarro, John Durán y Prensa Saprissa/Jorge Navarro, John Durán y Prensa Saprissa)

¿Dónde puedo ver la final entre Alajuelense y Saprissa? Copiado!

Tenga presente la hora del clásico. Aunque estos juegos habitualmente se programan a las 8 p. m., el pulso de esta noche comenzará a las 7 p. m.

El partido de vuelta de la final de segunda ronda entre Alajuelense y Saprissa se transmitirá por FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y, una vez que concluya el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar la emisora de su preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Datos de interés sobre Alajuelense y Saprissa Copiado!

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), el balance en el clásico por finales de segunda fase en el Morera Soto contabiliza que de nueve juegos previos, los rojinegros cuentan con cinco victorias, se dieron tres empates y una victoria para los tibaseños.

Óscar Ramírez está invicto como local por fase final como técnico de Alajuelense. Luego de 21 juegos, el “Macho” no conoce la derrota afrontando cualquier tipo de serie tomando en cuenta cuartos de final, semifinales, final de segunda fase y gran final.

Todo está listo para que este sábado se juegue un clásico nacional de alta expectativa. (Unafut/Unafut)

Vladimir Quesada buscará su primera victoria en fase final en el Estadio Alejandro Morera Soto como técnico morado.

Saprissa buscará cortar su racha sin marcar en la Catedral por fase final, pues los tibaseños no anotan en el Morera Soto desde la semifinal del Clausura 2022, cuando lo hicieron con Jimmy Marín. En total, suman cinco compromisos sin tantos.

Alajuelense anuncia el partido contra Saprissa Copiado!

Saprissa anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

😈 HOY JUEGA SAPRISSA 😈 ¡Vamos Morados!



🕖 7 p.m. 📍 Morera Soto ⚽️ vs Alajuelense pic.twitter.com/Enlp1lQYAb — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 20, 2025

Seguridad reforzada en final Alajuelense vs. Saprissa Copiado!

La Liga anunció que las medidas de seguridad aumentaron para este clásico, así que es mejor que se vaya con tiempo al estadio.

Según lo dispuesto por Alajuelense, las puertas del Estadio Alejandro Morera Soto se abrirán desde las 4 p. m., tres horas antes del pitazo.

Liga Deportiva Alajuelense anunció que este sábado habrá controles de seguridad más estrictos para la final contra Saprissa. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las palabras de Óscar ‘Macho’ Ramírez antes de la final (video) Copiado!

Óscar Ramírez atendió a los medios de comunicación antes de dirigir la última práctica previo al clásico de este sábado y no adelantó si jugará Washington Ortega.

Lo único que apuntó es que debía hablar con el doctor Andrés Barquero y verlo en cancha para tomar decisiones.

También hizo otro llamado de pies en la tierra: “Como buen católico, rezar; es un tema de ser humilde, de que no haya soberbia, que en este momento es muy peligrosa y en este caso pedir esas oraciones a la gente, a los somos más espirituales sabemos que es una parte importante para llegar ahí”.

Añadió que eso es importante, más el esfuerzo que sabe que pondrá su equipo.

“Eso en todos los partidos lo ha demostrado, porque siempre los deseos, las ganas y esa rebeldía ante situaciones muy complejas que hemos tenido, ha dado el do de pecho.

”Es lo que puede esperar la afición de nosotros y Dios quiera que se pueda dar; pero con la precaución de que tenemos un gran rival al que se respeta y no va a ser nada fácil, va a ser complejo y veremos cómo lo resolvemos”, concluyó.

Esto dijo Óscar Ramírez antes de la final entre Alajuelense y Saprissa

Las palabras de Vladimir Quesada antes de la final Copiado!

En Saprissa se aferran a la ida de que dependen de ellos mismos para forzar a Alajuelense a que haya una gran final, sin importar lo que pasó antes.

“A muchos les gusta recordarnos el pasado reciente, que tenemos no sé cuánto tiempo de no ganarle a la Liga en su casa. Pero puedo garantizar y recordar, por experiencia propia, porque en el pasado nos ha tocado hacerlo, que nosotros hemos hecho las cosas bien en el Alejandro Morera Soto. Normalmente hemos hecho buenos partidos ahí”, dijo Vladimir Quesada.

Además, indicó que cuenta con un grupo con experiencia y con jugadores que saben bien cómo enfrentar estos partidos.

“Vamos a ir a hacer el trabajo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, con mucha inteligencia táctica. Esperamos que así sea, enfrentar ese encuentro y sacar un muy buen resultado para nosotros, que es ganar y extender el torneo a dos partidos más”, recalcó.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Saprissa Copiado!

Recomendación si va al Morera Soto Copiado!

Si usted va al Morera Soto a presenciar la final entre Alajuelense y Saprissa, tome las previsiones del caso y váyase temprano.

Muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense se concentrarán en las cercanías del Estadio Alejandro Morera Soto a las 4:30 p. m. para hacerle un recibimiento al equipo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los árbitros para la final Alajuelense vs. Saprissa Copiado!

David Gómez al centro, asistido por Danny Sojo y Osvaldo Luna. Cuarto árbitro: Pablo Camacho. Quinto árbitro: Carlos Fernández. VAR: Steven Madrigal. AVAR: Anthony Bravo.

Comisarios de Unafut para la final Alajuelense vs. Saprissa Copiado!

Según informó la Unafut, Diego Vargas será el comisario del partido; Elieth Artavia la comisaria de seguridad y Karina Rodríguez fue nombrada como comisaria de premiación.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.