Uno a uno y calificaciones de cada jugador: Alajuelense arrodilla a Saprissa y festeja la 31

El clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa tuvo buenos momentos y un golazo, el que marcó Kenay Myrie.

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a gritar la palabra campeones. Alajuelense llegó al título 31, merecido al ganar 3-1 y con un global de 5-3. Saprissa intentó poner resistencia, lo hizo en el primer tiempo y después en el segundo, la Liga se adueñó del juego y del cetro de campeón.

Esta es la calificación y las valoraciones de cada jugador.

Liga Deportiva Alajuelense

Bayron Mora (8): El fútbol lo volvió a premiar. No era el llamado a ser titular, pero Washington Ortega se resintió y levantó la mano para sustituirlo. Respondió cuando lo pusieron a prueba. En el gol de Kenay Myrie, imposible.

Fernando Piñar (8): Se le vio más en ataque que en labores defensivas, sobre todo en el primer lapso. La Liga tenía el control del juego y Piñar apoyó como un extremo más. Al 74′ marcó el gol del título.

Alexis Gamboa (8): Líder en defensa, ganando en las alturas e imponiendo su fuerza cuando fue necesario.

Guillermo Villalobos (7): Estuvo atento a la marca, sin dar libertades. Buen socio de Gamboa, se siente a gusto en la zaga.

Rónald Matarrita (8): De los mejores en la Liga, al menos en el primer tiempo. Buena marca en la zaga y proyección al ir a la ofensiva. El pase a gol que le hizo a Cisneros, fue como con la mano.

Alejandro Bran (7): En el primer lapso se vio poco y le faltó ser certero de cara al marco. Tuvo un par de opciones y falló al tratar de disparar al marco, aunque un tiro libre provocó el segundo gol.

Celso Borges (8): El cerebro del equipo, todos lo buscan, la bola debe pasar por él. Creador de juego, pasador. Celso monta las acciones a la ofensiva y es complicado aislarlo del balón.

Rashir Parkins (7): Si se quiere ver así, la sorpresa de Óscar Ramírez en la formación. Intentó cortar en el mediocampo y evitar que la pelota llegara a Mariano Torres. Fue el primer cambio que hizo el “Machillo”.

Jeison Lucumí (7 ): Por el sector izquierdo le dio mucho trabajo a Kenay Myrie. Se juntó con Matarrita para tratar de llevar peligro. En el segundo tiempo no se mostró tanto y lo relevaron al 64.

Ronaldo Cisneros (8): Buen gol en el primer tiempo, al minuto 25, el mexicano desató la locura en el Morera Soto. Llegó justo al cierre del centro de Rónald Matarrita.

Ronaldo Cisneros anotó y le dio mucho trabajo a la zaga del Deportivo Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenyel Michel (6): En el primer tiempo no se vio su fútbol. Saprissa estuvo atento a marcarlo, saben el daño que puede causar.

Anthony Hernández (8): Ingresó para meterle velocidad al segundo tiempo, pero Saprissa se cuidó y le cerró espacios. Sin embargo, al 83 dio la estocada.

Creichel Pérez (6): Intentó colaborar, aportar en ofensiva, y le dio manejo a la pelota.

Aarón Salazar (6): Fue un cambio para ayudar en labores defensivas.

Santiago van der Putten: (-): Entró cuando quedaba poco tiempo de partido.

Deportivo Saprissa

Esteban Alvarado (6): Nada pudo hacer en el gol que marcó Ronaldo Cisneros. Fue una jugada muy rápida y no le llegaba al balón. Antes del tanto, respondió a la exigencia rojinegra. En el segundo gol, le faltó asistencia de su defensa, Alejandro Bran le tiró un cañonazo.

Sebastián Acuña (7): Ratificó su buen momento. Vladimir Quesada acertó al alinearlo como titular en los juegos finales. Corre, marca, corte, se come el mediocampo.

Kendall Waston (7): Atento en la marca, entregado, esforzado y sacando a relucir la experiencia, la espuela que tiene.

Kenay Myrie (8): Si fuera por el golazo que anotó, debemos calificarlo con un 10. Una joya, una genialidad, enorme chilena en el área. Otro gol para postular al premio Puskas. Al final sufrió la decpeción de la derrota.

Kenay Myrie festejó en grande y ni fue para menos, hizo un golazo. Chilena de campoenato mundial. (JOHN DURAN/John Durán)

Gerald Taylor (6): Se jugó un gran partido aplicado en la marca, atento a las coberturas, lo pusieron a prueba en velocidad y por lo general se impuso. Pero se salió de casillas al cometer la falta contra Creichel Pérez, bien expulsado.

Joseph Mora (6): Regular toda la campaña, pero su nivel ha venido a menos. Le toca duro en defensa ante Kenyel Michel, y le falta ser más punzante al ir al ataque.

Fidel Escobar (8): De los mejores de Saprissa. Bayron Mora le quitó la posibilidad de anotar. Remató al ángulo y el arquero voló para desviar.

Mariano Torres (7): Pesó poco, al menos en el primer tiempo. El balón o pasó por sus pies y se limitó a crear algo en ofensiva, en el cobro de las acciones de táctica fija.

Gerson Torres (6): Tuvo su duelo particular con Rónald Matarrita. Fue de menos a más, creció en su juego, encaró y sacó a relucir su picardía.

Warren Madrigal (6): Esforzado, luchador. Intentó llegar al gol con un par de disparos fuera del área. No se le puede reprochar la entrega. Sustituido al minuto 62.

Orlando Sinclair (6): Anda bien y en la Liga lo saben, por eso no le dieron ni medio metro de espacio. Valiente para pelear con los centrales manudos.

Ariel Rodríguez (5): Entró a aportar en la ofensiva, pero no inquietó a los zagueros manudos.

David Guzmán (5): Ingresó y nada pudo hacer para impedir que la Liga montara la fiesta.

Nicolás Delgadillo (-): Ingresó y poco aportó.

Marvin Loría (-): Ingresó en el minuto 85.

