Puro Deporte

Vladimir Quesada le recuerda un detalle a quienes dicen que Saprissa tiene tres años sin ganar en Alajuela

El timonel morado dijo que el grupo estaba muy consciente de que la final no se definía en el primer partido

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, salió al paso de quienes regularmente mencionan que su equipo tiene casi tres años sin lograr una victoria en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ganar es el objetivo morado en la final.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaVladimir QuesadaAlajuelense
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.