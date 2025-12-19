Vladimir Quesada le recuerda un detalle a quienes dicen que Saprissa tiene tres años sin ganar en Alajuela

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, salió al paso de quienes regularmente mencionan que su equipo tiene casi tres años sin lograr una victoria en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ganar es el objetivo morado en la final.

El cuadro morado debe derrotar a la Liga para extender la disputa del título a dos partidos más, y en las conferencias de prensa del timonel morado nunca falta la pregunta de qué hacer para ganar en Alajuela, donde tienen casi tres años sin conocer la victoria.

“A muchos les gusta recordarnos el pasado reciente, que tenemos no sé cuánto tiempo de no ganarle a la Liga en su casa. Pero puedo garantizar y recordar, por experiencia propia, porque en el pasado nos ha tocado hacerlo, que nosotros hemos hecho las cosas bien en el Alejandro Morera Soto. Normalmente hemos hecho buenos partidos ahí”, dijo Vladimir, quien añadió que el grupo es consciente de que, a pesar de lo sucedido en el Saprissa, la serie no se definía en el primer juego, sino de visita.

“Hay gran experiencia en el grupo. Los jugadores saben cómo enfrentar estos partidos y vamos a ir a hacer el trabajo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, con mucha inteligencia táctica. Esperamos que así sea, enfrentar ese encuentro y sacar un muy buen resultado para nosotros, que es ganar y extender el torneo a dos partidos más”, opinó Vladimir.

El timonel morado afirmó que, individualmente y colectivamente, con juventud y mucha experiencia en esta clase de juegos, van a enfrentar el partido de esa manera.

- ¿Cómo han sido estos días de trabajo y qué cambió para contar en la final con Sebastián Acuña?

- Lo he reiterado en varias ocasiones: en estos días hemos basado los entrenamientos en la recuperación. Los partidos son muy seguidos, con un lapso entre uno y otro de poco más de 48 horas, lo que obliga a priorizar la recuperación. En eso hemos centrado los entrenamientos. Quienes han tenido menos minutos son los que han practicado un poco más. Se hace recuperación, masajes, fisioterapia, se ven videos, se realizan charlas; ese es, más que todo, el trabajo que podemos hacer.

“Sobre Sebastián (Acuña), ha hecho las cosas muy bien y estamos muy contentos porque pasa por un gran momento futbolístico. Jugó el último partido de la fase regular contra Sporting e hizo un gran encuentro. Luego tomamos la decisión de que apareciera en el primer juego de la semifinal contra Cartaginés, y ha venido ratificando su buen momento en recuperaciones, pases, metros recorridos, aceleraciones y desaceleraciones. Lo que ha hecho no es solo correr, sino que ha sabido correr.”

- ¿Cuánto le preocupa no haber consolidado los extremos en el torneo, porque a veces aparece Marvin Loría, Gerson Torres, Warren Madrigal o Nicolás Delgadillo?

- Los extremos, durante el torneo, no se consolidaron, no por falta de nivel, sino por lesiones. Cuando alguno de los que mencionaron estaba alcanzando su mejor forma deportiva, se presentó una lesión, ya sea en Warren, Nicolás o Gerson. Pero en esta etapa final, quienes han saltado al terreno de juego han mostrado un nivel aceptable y han hecho las cosas por encima del promedio. Warren y Gerson han mostrado un nivel muy competitivo, pero lo importante es que tenemos opciones y todos alcanzan un buen nivel.

"Vamos a hacer todo lo posible, desde todos los aspectos, tácticos, futbolísticos y mental, para extender esto a dos partidos más", dijo Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

- ¿Las acciones a balón parado tapan de alguna forma los problemas en ofensiva que pueda presentar Saprissa?

- La táctica fija es una herramienta más, es un arma, y se trabaja. Si en este momento hemos podido sacarle gran provecho en ofensiva, bien por nosotros y por nuestros muchachos. Como dije en algún momento, no solo tenemos buenos cabeceadores, sino también buenos cobradores, y todo es un complemento. No es un accidente; es algo que se trabaja. Si encontramos otra vía para ofender al rival, bienvenida sea.

- ¿Cuál es la clave para que Orlando Sinclair muestre un buen rendimiento?

- Es una cuestión de evolución, de madurez. A Orlando, como a muchos otros, lo conocemos desde que era niño y trabajamos con él en diferentes categorías, incluso cuando Saprissa tenía un equipo en segunda división. Es importante el momento que muestra, porque no solo hace goles, sino que su trabajo táctico es bueno. Ha evolucionado en los movimientos de ruptura, en atacar las espaldas de los defensas contrarios y en su solidaridad en cuanto a la organización defensiva. Estamos contentos por el momento que muestra, y esto es un beneficio para lo colectivo. Si puede pelear por el goleo, bienvenido sea, pero que su trabajo sirva, ante todo, para el colectivo.

