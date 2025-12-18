Final al rojo vivo: Ariel Rodríguez dice claro cómo forzar dos clásicos más entre Saprissa y Alajuelense

En el Deportivo Saprissa se niegan a pensar que la historia está escrita, que con el empate 2-2 en el estadio morado la balanza se inclina a favor de Alajuelense, equipo que cierra la final en casa y ante su público.

Ni siquiera el peso de las estadísticas hace mella en los morados, quienes tienen casi tres años de no conseguir una victoria en el Estadio Alejandro Morera Soto, resultado que ahora necesitan: vencer para alargar la disputa del título a dos partidos más.

Después de aquella victoria morada 0-2, con goles de Luis Paradela y David Guzmán, se jugaron 9 compromisos más en el terreno manudo y la ventaja es rojinegra, con 6 triunfos y solo tres empates de los tibaseños.

“Hicimos un buen partido, tuvimos opciones que no concretamos y ahí está el secreto, la oportunidad que quede no hay que fallar en una final. Sé que somos humanos y podemos errar, pero tenemos que estar al cien por ciento para que esas ocasiones terminen en la red”, dijo Ariel Rodríguez.

Alajuelense recibe a Saprissa el próximo sábado a las 7 p.m. en el Morera Soto y, pese a las estadísticas en contra, Rodríguez señaló que pueden lograr el triunfo.

“Nosotros estamos fuertes, al final el grupo en el camerino sabe la responsabilidad que llevamos. Siento al grupo muy unido para poder ir por el partido allá”, indicó Ariel.

Ariel agregó que no se deben presionar por llegar al gol, temprano o tarde; para el delantero morado lo importante es ganar.

“Al final son 90 minutos y vamos a arrancar 0-0. Seguro va a ser un encuentro muy peleado y lo que nos toca es manejar bien los tiempos y, como dije antes, el secreto está en los detalles y las opciones que queden hay que concretarlas”, destacó Ariel.

A Ariel se le hizo ver que fue en abril del 2023 la última vez que Saprissa ganó en el campo rojinegro y resaltó no estar inquieto.

“Esa estadística no me preocupa para nada, como dije la vez pasada, son partidos nuevos, es una final y la historia va a ser otra”, opinó Rodríguez.

Ariel añadió que, en el juego del miércoles y tras irse al descanso perdiendo 1-2, Vladimir Quesada les dijo que no podían bajar los brazos, que faltaba medio tiempo y debían pelear.

“Si bajábamos los brazos, obviamente le íbamos a dar ventaja a ellos y creo que el equipo lo asumió de buena manera y fuimos por el resultado. Tuvimos opciones que creo fueron circunstanciales, como el disparo de Sebastián Acuña que pegó en el palo y salió; en otro momento pega y entra”, dijo Ariel.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, afirmó que no pueden pecar de cara al gol. (Jose Cordero)

Ariel añadió que deben ser positivos, que cuentan con 90 minutos más para buscar el triunfo.

A Ariel se le consultó cómo vio la acción de Esteban Alvarado, quien falló ante el disparo de Alejandro Bran y provocó el segundo gol de la Liga.

“Esteban es un porterazo y al final nos salvó, como lo ha hecho en otras ocasiones, esto es parte del fútbol”, expresó Ariel Rodríguez.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, consideró que, pese a la paridad, su equipo salió fortalecido.

“Merecimos más, pero no es de merecer, es de hacer. Estamos entendidos de que, a pesar del resultado y de esos dos goles, volvimos a corregir y tomar las riendas del encuentro”, mencionó Vladimir.

Para Vladimir, en el Morera Soto el plantel debe hacer las cosas bien, “jugar igual”, señaló, con buen bloque en defensa y creando opciones a la ofensiva.

