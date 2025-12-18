Puro Deporte

Final al rojo vivo: Ariel Rodríguez dice claro cómo forzar dos clásicos más entre Saprissa y Alajuelense

Saprissa se juega todo el sábado de visita en el Morera Soto, donde tiene casi tres años sin ganar

Por Milton Montenegro

En el Deportivo Saprissa se niegan a pensar que la historia está escrita, que con el empate 2-2 en el estadio morado la balanza se inclina a favor de Alajuelense, equipo que cierra la final en casa y ante su público.








