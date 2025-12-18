Vladimir Quesada se la juega por Esteban Alvarado luego del empate entre Saprissa y Alajuelense

El entrenador del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, aseguró que su equipo mereció mejor suerte, ya que tuvo más opciones de gol y consideró que debieron obtener un resultado distinto al que se dio en el cierre del partido.

Los morados igualaron 2-2 en el juego de ida de la final de la segunda fase, en el estadio Ricardo Saprissa. Los morados dominaron el compromiso, pero tuvieron que remar contra corriente, tras irse al descanso con un 1-2 en contra, tras un error del arquero Esteban Alvarado.

“El segundo tiempo fue el reflejo del primero. Tuvimos más opciones de anotar y debimos haber sido más contundentes. Fueron cinco minutos de reposición en los que nos anotaron, pero en la segunda parte nos acomodamos tras superar esa laguna mental donde nos marcaron”, explicó Quesada.

El estratega morado reiteró que su equipo fue mejor en el terreno de juego y, pese al empate, tienen claro que pueden salir adelante este sábado 20 de diciembre, a las 7:00 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto, y buscar el resultado a su favor.

“Fuimos superiores y salimos muy fortalecidos. Fue un carrusel de emociones. Después del primer tiempo que hicimos en los primeros minutos, jamás nos imaginamos irnos perdiendo 1-2 al cierre de la primera parte. Fabricamos las oportunidades de gol, pero no las concretamos”, aseguró Quesada.

Vladimir reiteró que, lamentablemente, fallaron en los momentos cruciales del compromiso, pero que el empate 2-2 fue la recompensa a un buen trabajo en el terreno de juego.

“Merecimos más en nuestra casa. El partido del sábado lo vamos a enfrentar con mucha convicción en el estadio Morera Soto. Debemos mostrar actitud y realizar un juego asociativo para sacar el resultado que nos conviene fuera de casa”, explicó.

Vladimir Quesada también habló sobre la actuación del guardameta Esteban Alvarado, quien fue silbado por la afición tras cometer un error en el segundo gol de la Liga, cuando se vio sorprendido por un disparo lejano de Alejandro Bran, fuera del área.

“Es increíble el trabajo de estos muchachos. A Esteban lo conozco desde que era un niño. La acción fue un accidente y estoy seguro de que lo sucedido no le hará mella. Tengo plena certeza de que su deseo es enfrentar el próximo partido con las mismas ganas y determinación de siempre”, aseveró Quesada.

Incluso recordó que una situación muy similar le ocurrió al portero manudo Washington Ortega, al fallar en la anotación de Fidel Escobar, lo que demuestra que este tipo de acciones le puede pasar a cualquiera en un partido.