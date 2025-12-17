EN VIVO

Saprissa vs. Alajuelense: llega la 41 o la 31, todos los detalles de la final que nadie se quiere perder

Los morados y manudos inician la disputa del cetro del Apertura 2025

Por Milton Montenegro
EscucharEscuchar

actualizaciones

Fuerte duelo








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaAlajuelenseClásico NacionalApertura 2025Final Torneo Apertura 2025
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído