Saprissa vs. Alajuelense: llega la 41 o la 31, todos los detalles de la final que nadie se quiere perder

La hora de la verdad llegó para el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, los de más tradición en el país, los más grandes, aseguran muchos, sin duda los de más aficionados, a los que se les exige todo y no se les perdona nada. Saprissa va por la 41 y la Liga por la anhelada 31. ¿Cuál será el vencedor? La incógnita se empieza a despejar este miércoles en el Estadio Ricardo Saprissa.

La cita es a las 8 p. m. en la Cueva morada, donde se espera llenazo; ya no hay entradas. Los morados sacaron el martes los boletos a la venta y, en cuestión de horas, anunciaron que solo quedaban mil, mismos que se fueron como agua entre los dedos. Quienes no pudieron adquirir su tiquete podrán seguir las emociones del encuentro por la señal de FUTV.

Alajuelense es el favorito, no solo porque es el tricampeón de Centroamérica, sino por su buen desempeño en la etapa de clasificación, donde terminó líder con 40 puntos, seis más que Saprissa. Además, fue el equipo con menos goles recibidos, solo 10 y, por si fuera poco, ganó los dos clásicos ante los morados: 0-1 de visita y 2-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Conscientes de que están obligados a imponerse en la final para extender la obtención del cetro a dos juegos más, los tibaseños se aferran al discurso de que lo efectuado en la etapa regular ya no cuenta, que ahora es otra historia y que Saprissa mejoró y no es el mismo equipo al que los rojinegros doblegaron en dos ocasiones. “Vienen dos partidos, donde queremos extenderlos a cuatro y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera. Creo que todo el país quería ver a Saprissa y a la Liga en la final, porque son los dos más grandes del país y, primero Dios, que se nos den los cuatro clásicos. Van a ser encuentros muy bonitos, donde el que falle menos es el que va a avanzar”, dijo David Guzmán, volante de Saprissa.

En caso de que Saprissa gane esta serie, habrá gran final en el Apertura; es decir, dos partidos más entre los archirrivales, que también ya tienen fecha y hora.El primer partido se jugaría el martes 23 de diciembre en Tibás a las 8 p. m. y el de vuelta será en Alajuela el sábado 27 de diciembre a las 7 p. m. Si Alajuelense saca ventaja en la serie, el próximo sábado se proclama campeón y llegará al título 31.

Según datos de Christian Sandoval, director de Teletica Radio, este será el décimo enfrentamiento entre rojinegros y morados en segunda fase. Saprissa se ha impuesto en cinco ocasiones, mientras que la Liga en cuatro. El primer antecedente de este tipo se remonta a la temporada 1993-94, cuando Saprissa se impuso en la final de la segunda fase. Un año más tarde, en la campaña 1994-95, fue Alajuelense quien equilibró la balanza al quedarse con la serie decisiva. En la temporada 1996-97, el Monstruo volvió a celebrar, mientras que en el Apertura 1997 la Liga respondió con un nuevo triunfo. Saprissa se adueñó de la final de Clausura 2020 y repitió en el Apertura 2021. El Clausura 2023 fue para la Liga, el Clausura 2024 la victoria nuevamente fue para Saprissa, y Alajuelense respondió en el Clausura 2025.

Saprissa tiene en vilo la presencia de Mariano Torres, quien no jugó el partido de vuelta de la semifinal contra Cartaginés por un problema lumbar. Los morados esperan tenerlo en el compromiso. Por el lado de la Liga, los rojinegros analizan si usar al arquero Washington Ortega, quien se recuperó de una lesión, pero no ha estado en los últimos seis duelos disputados por los manudos.

Josué Ugalde es el árbitro del partido. Ugalde estará acompañado de Diego Salazar y Octavio Jara. Marianela Araya será la secretaria arbitral y Félix Quesada será el quinto árbitro. Bryan Cruz es el encargado del VAR y Jesús Montero será el árbitro AVAR.

Josué Ugalde es el encargado de dirigir el primer partido de la final entre Saprissa y Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

