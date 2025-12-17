¡Vuelve el ‘AS’ morado! Christian Bolaños regresa para una noche inolvidable en el Saprissa

El “As” bajo la manga, Christian Bolaños, está de vuelta, y sin duda toda la afición morada aplaudirá al tenerlo nuevamente en casa.

Saprissa tenía reservada la sorpresa, pero se dio a conocer antes de tiempo. El juego contra Alajuelense en el inicio de la final de segunda fase será la noche de Bolaños.

Dejó el retiro: regresa Christian Bolaños a las canchas. Más de uno desearía volver el tiempo atrás y contar con el talentoso volante en la final frente a los rojinegros, pero el paso de los años es implacable; continúa su marcha y Christian ya no desempolvará los tacos.

Saprissa le rendirá homenaje a “Bolañitos querido”, como le dicen los saprissistas. Una práctica que no se había vuelto a presentar se dará antes de que inicie el partido frente a la Liga.

OFICIAL: En el 20 aniversario de su participación más histórica, antes de la final develaremos la camiseta de Bolañitos en lo alto de Sombra Este



¡Llegá temprano y sé parte del homenaje! pic.twitter.com/zdlsyNYtR7 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 17, 2025

Saprissa develará la camiseta número 2, utilizada por Christian Bolaños durante su destacada carrera con el equipo, especialmente en el Mundial de Clubes, donde lograron el tercer lugar.

El cuadro morado colgará la camiseta en lo más alto del Estadio Ricardo Saprissa.

Hace cinco días, los tibaseños dejaron entrever que algo se traían entre manos cuando publicaron en sus redes sociales una imagen que recordó la participación del equipo en el Mundial de Clubes del 2005.

“Grande solo uno”, publicó Saprissa, y agregó: “La próxima semana cumpliremos 20 años de habernos colgado la medalla, pero fue un día como hoy cuando todo comenzó”, destacó el club morado el pasado 12 de diciembre, veinte años después de dar el batacazo en Japón.

En esa edición, el Sao Paulo de Brasil se consagró campeón, el Liverpool de Inglaterra fue subcampeón y el cuadro morado obtuvo el tercer lugar. Los nacionales avanzaron a semifinales, instancia en la que cayeron ante los “Reds”. Luego, ganaron el partido por el tercer puesto.

Hace veinte años, Saprissa derrotó al Sydney FC y consiguió la primera victoria de un equipo centroamericano en la máxima competencia a nivel de clubes. Fue por 1-0 gracias al gol de Christian Bolaños en el inicio del segundo tiempo.

Un 12 de diciembre de 2005, exactamente hace 18 años, Christian Bolaños anotó este golazo histórico para el club



OYE COMO VA, SAPRISSA... BOLAÑOS Y EL GOOOOOL 🎶😍 pic.twitter.com/10LoXzZv8U — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 12, 2023

En esa competencia, Saprissa volvió a ganar después de ese encuentro. Fue 3-2 contra el Al-Ittihad, de Arabia Saudita, y se llevó el tercer puesto por encima del conjunto árabe, el Sydney FC de Australia y el Al-Ahly de Egipto, en ese orden.

Un enorme premio para el equipo morado, que igualó la proeza de finalizar tercero del mundo, logro que también había conseguido el Necaxa de México ante el Real Madrid de España durante el I Mundial de Clubes del 2000, en Brasil.

Después de esa fecha, solo Monterrey FC (México) fue tercero del mundo en dos ocasiones (2012 y 2019), y Pachuca FC (México) en una oportunidad (2017); mientras que Tigres UANL (México) se consagró subcampeón universal en el 2020.

Para los saprissistas, es un orgullo hasta la fecha todo lo sucedido hace veinte años, en el 2005, con su tercer cetro de la Concacaf e ingresar al exclusivo podio o cuadro de honor de los Mundiales de Clubes de la FIFA.En ese 2005, en suelo nipón, Christian Bolaños fue elegido por la FIFA como el tercer mejor jugador de ese Mundial.

Christian Bolaños recibirá un homenaje del Deportivo Saprissa por su destacada trayectoria en el club morado. (Jose Cordero)

