¿Por qué Repretel solo concursó por dos frecuencias de TV abierta si tiene cuatro canales? Esto explicó la televisora

¿Grupo Repretel dejará dos frecuencias de la televisión abierta? La pregunta surgió tras el cierre de las inscripciones para la subasta de bandas de radio y TV efectuada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Repretel se postuló solo por dos frecuencias, pese a que actualmente la empresa cuenta con cuatro canales en señal abierta: el 6, el 4 y el 11, identificados como Repretel, más el canal 2, utilizado por Central de Radios, división en la que esta empresa agrupa a sus emisoras.

La Nación consultó sobre este tema a la televisora, la cual dio respuesta a través de Annette Mejías, Gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas.

Mejías no confirmó ni descartó si tendrán menos canales en televisión abierta.

“Por respeto al concurso que administra Sutel y para mantener condiciones de igualdad para todos los participantes, hemos decidido no hacer públicos los detalles específicos de las ofertas mientras el proceso esté en curso”, declaró.

Actualmente, Grupo Repretel transmite en televisión abierta cuatro canales. (Rafael Pacheco Granados)

“Cuando las autoridades finalicen la evaluación y, en su caso, se adjudiquen las concesiones, será el propio proceso oficial el que transparente esos resultados”, agregó.

Además, Mejías comentó: “La tecnología actual permite transmitir varios canales de programación en una sola frecuencia”, por lo cual una disminución en la cantidad de frecuencias no implicaría que suceda lo mismo con la parrilla de canales.

La empresa dijo que, de momento, no dará más detalles sobre cómo utilizarán las dos frecuencias, si es que les son adjudicadas tras la subasta.

Sumado a Grupo Repretel, Teletica ofertó por una frecuencia, al igual que la empresa Extra Net Sociedad de Responsabilidad Limitada.