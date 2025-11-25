Viva

¿Por qué Repretel solo concursó por dos frecuencias de TV abierta si tiene cuatro canales? Esto explicó la televisora

La empresa pujó por dos frecuencias de TV, aunque actualmente cuenta con cuatro

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Repretel, televisora de La Uruca, logo
Grupo Repretel pujó por dos frecuencias del espectro televisivo. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelCanal 6Canal 4Canal 11Subasta de frecuencias
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.