Repretel dará competencia a Teletica y debutará en transmisión navideña que fue exclusiva de Canal 7

Además del Festival de la Luz y las corridas de toros, este 2025 Repretel le pondrá competencia a Teletica en una transmisión navideña que hasta el año pasado fue exclusiva del canal de La Sabana.

Recientemente, la televisora confirmó su participación en el desfile Alajuela Brilla, que tendrá lugar el 6 de diciembre. Además, Canal 6 anunció cómo estará conformado su elenco para la transmisión, que dará inicio a las 5 p. m.

En el Festival Alajuela Brilla tendrá 7 carrozas y se efectuará el 6 de diciembre. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel y la conductora de Giros, Maricrís Rodríguez, serán los presentadores principales. Además, serán complementados por Katherine González, de Pelando el ojo, la corresponsal Blanca Madrigal, el periodista Alejandro Coto y el comediante Davis Núñez.

Este será el segundo año consecutivo en que se televisa el desfile alajuelense; en 2024 pasó por Teletica en diferido. De acuerdo con la organización del festival, tanto Canal 6 como Canal 7 pasarán en vivo la transmisión.

De momento, la televisora de La Sabana no ha confirmado quienes se encargarán de dar cobertura a Alajuela Brilla.

El festival iniciará con un pasacalles a las 2 p. m. A partir de las 6 p. m. desfilarán las siete carrozas y 13 bandas que, al igual que el pasacalles previo, recorrerá la mitad de la Calle Ancha, vía que encierra al centro de Alajuela.