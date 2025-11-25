Viva

Repretel dará competencia a Teletica y debutará en transmisión navideña que fue exclusiva de Canal 7

Conozca aquí a las figuras de Canal 6 que animarán el evento

Por Juan Pablo Sanabria

Además del Festival de la Luz y las corridas de toros, este 2025 Repretel le pondrá competencia a Teletica en una transmisión navideña que hasta el año pasado fue exclusiva del canal de La Sabana.








