Humorista de ‘Pelando el Ojo’ revela la conexión especial que siente con su papá fallecido

La humorista e imitadora del programa Pelando el Ojo, Katherinne González, compartió que siente la presencia de su padre, fallecido en abril pasado, en su hogar.

González relató su experiencia a través de un video en su cuenta de TikTok, donde contó cómo logró comprar la casa en la que hoy vive junto a su prometido, Edson Picado, también humorista e imitador del conocido espacio radial.

La historia comenzó cuando Katherinne buscaba la casa de sus sueños. Un día, el video de una propiedad en Heredia le apareció a su papá y a Edson en redes sociales, algo que ella interpretó como una señal.

“La muchacha de bienes raíces me dijo que la casa estaba reservada por un muchacho que iba a solicitar un crédito para comprarla”, recordó González.

Desanimada, siguió buscando otras opciones, aunque ninguna la llegaba a convencer. Sin embargo, días más tarde recibió una llamada inesperada: la casa seguía disponible, pues al primer interesado no le aprobaron el crédito.

“Le conté a mi papá y me dijo que de una vez fuera al banco a solicitar el crédito (...). Gracias a Dios me lo dieron”, comentó.

Fue en ese momento cuando la salud de su padre empezó a deteriorarse. Aun así, Katherinne seguía aferrada a la ilusión de contarle que había cumplido su sueño.

“Yo decía ‘Dios mío, mi papá tiene que saber que compré la casa, que voy a vivir aquí’”, recordó.

Con la voz entrecortada, la humorista explicó que su padre fue una parte fundamental en la compra de la casa. “Por eso yo siento que él está aquí, que él sabe que esta casa era para mí”, mencionó.

Incluso, en los días más duros de su enfermedad, su padre siguió ayudándola. “Yo le dije, ‘pa, sí me vendieron la casa, ya estamos en el proceso y la firma es la otra semana’”, compartió.

Lamentablemente, su papá falleció antes de la firma. Pero Katherinne asegura que su presencia se hizo sentir ese día. Mientras firmaba, las luces comenzaron a parpadear, algo que ella interpretó como una señal suya.

“Se sintió tan bonito, cuando firmé, cuando llegué a la casa, tenía un aura demasiado linda. Yo siempre veo a mi papá en todo aquí, en la casa”, expresó.

Emocionada, destacó que su hogar es mucho más que un simple lugar para vivir: es el espacio donde siente a su padre cada día, gracias a todo lo que él hizo por ella.

“Para él era importante poder irse tranquilo sabiendo que, por dicha, yo logré tener un lugar”, concluyó.