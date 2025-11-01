Imitadora de ‘Pelando el ojo’ cumple meta con emotivo mensaje detrás

Katherinne González, imitadora del programa 'Pelando el Ojo', alcanzó una nueva meta inspirada por su papá.

La humorista de Pelando el ojo, Katherinne González, alcanzó una importante meta profesional que lleva consigo un emotivo mensaje.

González, arquitecta de profesión, compartió el viernes 31 de octubre que se graduó como técnica en Marketing y Creatividad Digital, un logro que dedicó completamente a su padre, quien falleció en abril de este año.

“Cuando me gradué de arquitecta no tenía certeza de si otra carrera llegaría a mi vida, y conforme pasaba el tiempo empecé a apasionarme por las redes sociales, por editar, por hacer guiones, trabajar con marcas y emprender como creadora de contenido”, explicó la imitadora.

Agregó que, con disciplina y compromiso, se dedicará también a esta nueva profesión en su día a día, algo que para ella representa “un escalón más hacia ese sueño”.

Además, adelantó que próximamente cursará una maestría.

“Gracias pa, te amo hasta el cielo”, añadió la humorista, quien tuvo a su padre presente en la ceremonia de graduación a través de un collar con un corazón en el que estaba grabada la palabra “papá”.

En una publicación, su prometido, Edson Picado, escribió: “Me siento tan orgulloso de la mujer profesional, fuerte y apasionada que sos”, a lo que la imitadora le respondió con cariño: “Te amo mucho Eps”.