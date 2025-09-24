Imitadores de ‘Pelando el ojo’ encontraron el lugar perfecto para su boda; véalo aquí

Katherine González y Edson Picado se comprometieron en enero. La boda será el próximo año.

Los imitadores de Pelando el ojo, Katherine González y Edson Picado, revelaron que ya encontraron el lugar perfecto para su boda, la cual se celebrará el próximo año.

“Después de tantos años hablando con ilusión de este momento, ya ahora sí lo estamos viviendo. Para nosotros era demasiado importante encontrar un lugar que reflejara nuestra esencia, nuestra personalidad y así, como somos”, comentó González en un video publicado en sus redes sociales.

Aunque no revelaron la ubicación exacta, en las imágenes se observa un espacio rodeado de naturaleza, con un extenso bosque y animales como burros y perros.

“Desde que pusimos un pie ahí dijimos: ‘Sí es aquí’”, agregó la imitadora.

Además del clima frío, el sitio se caracteriza, según la creadora de contenido, por el olor a madera recién cortada, la abundancia de vegetación y árboles “inmensos”.

“Les estaremos contando todos los avances de este proceso tan lindo”, concluyó.

La pareja anunció su compromiso en enero, cuando ambos se propusieron matrimonio durante un viaje en Argentina. Ambos se conocieron en 2017 y su relación comenzó meses después.

