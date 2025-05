Katherine González comparte su dolor por la muerte de su padre: ‘Una parte de mí se apagó’

La comediante costarricense Katherine González, integrante del programa radial Pelando el Ojo, compartió un mensaje conmovedor en redes sociales para recordar a su padre, fallecido hace un mes.

González publicó un video en el que reflexionó sobre el duelo, el dolor y la transformación personal que experimentó desde la pérdida.

“Leí por ahí que el dolor que sentimos en un duelo es proporcional al amor que le tuvimos a esa persona. Hoy justamente mi papá cumple un mes de haber fallecido y algo que me ha ayudado muchísimo ha sido esto, escribir. Hoy quisiera compartir unas cosas que he sentido y que yo sé que muchas personas están viviendo. Quiero que sepan que no están solos”, dijo la humorista.

Katherine González publicó un video un mes después del fallecimiento de su padre. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Katherine describió este mes de mayo como el más difícil de su vida. Afirmó que nunca antes se había sentido tan indefensa ni tan vulnerable.

“Sentí un vacío justo aquí (en su estómago), me acompaña de día y de noche. He llorado mucho. Suelo tener muchas dudas. Siento que nadie me entiende y que nada importa ni se compara con el dolor que estoy sintiendo.

“A veces uno amanece y cree que ya todo está bien, que ya no va a llorar más, pero escuchamos una frase, una canción que le gustaba mucho a esa persona y todo se viene abajo otra vez”, relató.

Para la comediante, el proceso de duelo no solo implicó dejar ir a su padre, sino también una transformación personal profunda.

“No solo ha sido soltar a mi papá, sino también soltar esa parte de mí que ya no soy desde que él no está. Siempre que perdemos algo, una parte de nosotros también muere. Sentí que una parte mía se apagó. El mundo que conocía era muy diferente al que es ahora, porque yo no conocía un mundo sin mi papá”, expresó.

González dijo que aprendió a no reprimir sus emociones y a validarlas sin vergüenza.

En medio del dolor, también encontró motivos para agradecer. “Siento muchísima gratitud. Gratitud con Dios por haber tenido un papá tan increíble. Viví tantas cosas maravillosas con él. Saber que todas esas cosas las tengo aquí, y si están aquí, esas cosas me pertenecen. Nadie me las puede quitar. Puedo revivirlas mil veces dentro de mí”, afirmó.

La humorista concluyó con un mensaje de apoyo a quienes también enfrentan una pérdida. Invitó a buscar ayuda profesional si lo necesitan y a no reprimir las emociones.

“No se olviden de ustedes mismos, de cuidarse, de amarse. El duelo es diferente en cada uno. Es un tema serio que debemos abordar con la misma seriedad y respeto. Vivan y sigan adelante en honor a esas personas que ya no están. Nuestra historia con ellos siempre va a tener una razón y un propósito en nuestra vida”, concluyó.