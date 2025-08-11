Viva

Katherinne González, de ‘Pelando el ojo’, recordó a su papá con este emotivo gesto

A tres meses de la muerte de su padre, la imitadora compartió la tradición que dejó su papá y que ella retomó

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios

A tres meses de la partida de su padre, la reconocida imitadora de Pelando el Ojo, Katherinne González, compartió a través de sus redes sociales un emotivo momento que conmovió a sus seguidores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Katherinne GonzálezPelando el ojo
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.