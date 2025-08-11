Katherinne González, de ‘Pelando el ojo’, recordó a su papá con este emotivo gesto

A tres meses de la partida de su padre, la reconocida imitadora de Pelando el Ojo, Katherinne González, compartió a través de sus redes sociales un emotivo momento que conmovió a sus seguidores.

González publicó un breve video en el que recordó la conexión especial que su papá tenía con la luna, ya que con frecuencia solía fotografiarla.

Katherinne González es una las humoristas más populares del momento. Actualmente, labora en el programa radial 'Pelando el ojo'. (John Durán/John Durán)

“La luna de hoy me recuerda mucho a mi papá; con esta misma cámara le sacaba unas fotos hermosas a la luna”, escribió la joven.

Además, explicó que ahora es ella quien continúa la tradición: “Y hoy las tomo yo, recordándolo con todo el amor que pueda existir”.

La foto que Katherinne González compartió en honor a su papá. (Instagram)

En el corto se aprecian las manos de Katherinne desde el jardín, sosteniendo la cámara que pertenecía a su padre, captando una hermosa luna llena.

Desde la partida de su papá, González ha compartido abiertamente su proceso de duelo y las actividades que realiza para ayudarse a atravesar este difícil camino.