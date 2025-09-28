Viva

Edson Picado: de fan de ‘Pelando el ojo’ a miembro de su elenco, gracias a una meta que se fijó en su adolescencia

Pasando emisoras en la radio de su abuela, el imitador descubrió el programa que lo cautivó y en el que hoy trabaja junto a su prometida

Por Fátima Jiménez
22/09/2025, San José, Estudio Fotográfico de Grupo Nación, retratos y entrevista con Edson Picado, uno de los imitadores del programa Pelando el Ojo.
Edson Picado, de 28 años, es una de las piezas clave de 'Pelando el ojo'. Entre sus imitaciones destacan: Glenda Peraza, Dinorah Barquero, la chef Doris y Djenane Villanueva, entre otros. (José Cordero)







