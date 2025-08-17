Se confirma cómo murió José Carballo, de ‘Pelando el Ojo’; en el accidente hubo otra víctima

La madrugada de este sábado 16 de agosto, el humorista José Ricardo Carballo , integrante del programa Pelando el Ojo, falleció en un accidente de tránsito. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el choque, ocurrido en La Garita de Alajuela, dejó dos personas fallecidas y una gravemente herida.

El percance ocurrió a las 2:05 a. m. sobre la Ruta 1, cuando dos vehículos colisionaron de frente por razones que siguen bajo investigación. En el sitio murió Carballo, de 42 años, conocido por su talento y carisma en la radio costarricense.

José Ricardo Carballo, de 'Pelando el ojo', murió luego de un accidente de tránsito en Alajuela. Era recordado por personajes de Disney, periodistas y diputados. (Archivo LN)

Minutos más tarde, en un centro médico cercano, perdió la vida un hombre de 28 años identificado con el apellido Espinosa, quien también viajaba en uno de los automóviles involucrados. Una mujer de 26 años, de apellido Delgado, resultó herida y continúa internada bajo observación.

La confirmación de la muerte de Carballo provocó un profundo pesar en el medio artístico y radial. Pelando el Ojo difundió un comunicado en el que expresó la tristeza de su equipo por la partida de su compañero y el que lo describió como un hombre talentoso, alegre y cercano al público.