Se confirma cómo murió José Carballo, de ‘Pelando el Ojo’; en el accidente hubo otra víctima

Un hombre de 28 años, de apellido Espinosa, también falleció en el accidente

Por Fiorella Montoya

La madrugada de este sábado 16 de agosto, el humorista José Ricardo Carballo, integrante del programa Pelando el Ojo, falleció en un accidente de tránsito. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el choque, ocurrido en La Garita de Alajuela, dejó dos personas fallecidas y una gravemente herida.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

