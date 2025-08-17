Viva

José Carballo: la voz alegre de ‘Pelando el Ojo’ que hizo reír y dejó su huella en la literatura

Además de imitar a figuras como Jafet Soto, el humorista que falleció este fin de semana escribió libros de superación, análisis político y memoria cultural costarricense

Por Fiorella Montoya

Pelando el ojo perdió a una de sus voces más queridas. El humorista y periodista José Ricardo Carballo falleció el fin de semana, a los 42 años. Su partida repentina provocó una profunda consternación en el gremio artístico, en sus compañeros y en los oyentes que rieron con sus imitaciones.








