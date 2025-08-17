Roque Ramírez en ‘shock’ por la muerte de José Carballo, de ‘Pelando el ojo’: ‘Es un montón de dolor para todos’

La noticia de la muerte de José Carballo, humorista y periodista de Pelando el ojo, provocó consternación entre sus compañeros del programa. Tenía apenas 42 años y su repentina partida ha golpeado con fuerza al equipo de imitadores.

Uno de los primeros en referirse a la perdida fue Roque Ramírez, reconocido por personajes como Doña Merry y Misael Ramírez.

José Ricardo Carballo, además de haber demostrado un gran talento para el humor, era escritor. Instagram

“Estoy en shock. Son cosas que no entendemos, es un montón de dolor para todos los compañeros, es un baldazo de agua encima horrible. Este chiquillo era tan joven, tan nueva persona”, comentó.

Carballo, recordado por su versatilidad y simpatía, era capaz de pasar de la voz del Pato Donald al tono de Jafet Soto u otros destacados, arrancando las risas de la audiencia. Su carisma lo convirtió en una pieza fundamental dentro del equipo.

Un último adiós desde Pelando el ojo

En sus redes sociales, Pelando un Ojo envió un mensaje de solidaridad a la familia:

“Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Que encuentren consuelo en los recuerdos y fuerza en el cariño de quienes los rodean”.

Roque Ramírez es uno de los humoristas más experimentados de 'Pelando el ojo'.

Además de su labor como humorista, Carballo desarrolló una carrera como periodista y escritor. Entre sus obras destacan Y se hizo la luz: Manual práctico y directo de superación personal, Diario de un tico en pandemia, Bajo su propio riesgo: Política, deporte, religión y otros temas polémicos de la actualidad costarricense.

Además, Carballo escribió A la sombra del San Miguel: Palabras, anécdotas, chistes y frases nostálgicas de mis abuelos y de la gente de “acuantá”.