Roque Ramírez en ‘shock’ por la muerte de José Carballo, de ‘Pelando el ojo’: ‘Es un montón de dolor para todos’

José Carballo, quien era imitador, escritor y periodista, falleció a los 42 años

Por Fiorella Montoya y Alexánder Sánchez

La noticia de la muerte de José Carballo, humorista y periodista de Pelando el ojo, provocó consternación entre sus compañeros del programa. Tenía apenas 42 años y su repentina partida ha golpeado con fuerza al equipo de imitadores.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Alexánder Sánchez

Alexánder Sánchez

Editor del suplemento Viva de La Nación, Revista Dominical y Áncora. Bachiller en Periodismo de la Universidad de Costa Rica y Licenciado en Comunicación de Mercadeo. Amplia experiencia en la cobertura de temas de cultura, cine y música; además en el desarrollo de reportajes y crónicas de envergadura nacional e internacional.

